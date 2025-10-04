رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد، از تهیه برنامه توسعه صادرات در دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانمحمدرضا فرزین در نشست با فعالان اقتصادی و تجار با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات اقلام بیشتری از کالاهای صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: هم اکنون تمام ارز صادراتی صنایع مواد غذایی به صورت اسکناس یا طلا در بازار دوم عرضه می‌شود و با برنامه ریزی انجام شده برخی صنایع فلزی و فولادی، حتی برخی صنایع وابسته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی آنها در بازار دوم مرکز مبادله عرضه خواهد شد.

وی تاکید کرد: در خصوص عرضه ارز در بازار دوم باید بر این نکته توجه جدی کرد که انتقال شدید اعداد بزرگ در بازار دوم هم نباید منجر به تورم شود. اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوک‌آور باشد و حتما آن را تدریجی و مدیریت شده انجام می‌دهیم تا آثار تورمی آنرا مدیریت کنیم.

اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوک‌آور باشد و تورم شدید ایجاد کند

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نرخ ارز روی قیمت کالا می‌نشیند و آثار تورمی ایجاد می‌کند خاطرنشان کرد: در سال گذشته نرخ نیما از ۴۰ هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی ۷۰ هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخ‌های ارز در بازار کاهش یابد. اما نتیجه آن کاملا روشن بود و بررسی‌ها نشان داد که افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم موثر است.

فرزین با بیان اینکه هدف بانک مرکزی این است که در شرایط کنونی هر دو بازار را با هم کنترل کند، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: من به شما می‌گویم آثار نرخ ارز ما در مرکز مبادله در تورم، بیشتر از آثار نرخ ارز در بازار غیررسمی است. زیرا نرخ در بازار غیررسمی با عملیات روانی افزایش پیدا می‌کند و با آرامش سیاسی، کاهش می‌یابد ولی اگر نرخ مرکز مبادله افزایش یابد حتما تورم را به شدت افزایش خواهد داد و قیمت کالاها هم متاثر از آن، افزایش می‌یابد.

برنامه عرضه اسکناس ارز و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان از امروز عملیاتی می‌شود

بانک مرکزی در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان از روز شنبه 12 مهر میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خُرد را افزایش می دهد.

در این برنامه، بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، می‌توانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهره‌مند شوند. اسکناس مورد نیاز این گروه از بازرگانان توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: ارز صادرات ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز از امروز عملیاتی می‌شود
بانک مرکزی از شنبه ۱۲ مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد
نثاری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
بانک مرکزی ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف را به ثبت در سامانه املاک و اسکان منوط کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۷ همت از سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها همچنان در دست شرکت‌های متخلف
حراج شمش طلا مرکز مبادله فردا برگزار می‌شود
مصرف بنزین با یک میلیاردو ۴۰۹ میلیون لیتر در شهریور ماه رکورد دار شد
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / حبوبات ارزان شد
بارورسازی ابر‌ها در ایران منجر به بارندگی در کشور‌های همسایه نمی‌شود
توسعه کشت زعفران مرهمی برای منابع آبی کشور
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۱۹۰ هزارتومان
علت نوسانات اخیر بازار گوشت چیست؟
قیمت مرغ در فروشگاه‌های لوکس تا ۱۷۰ هزار تومان رسید/قیمت مرغ گرم به زودی به ۱۲۰ تومان می‌رسد+فیلم
آیا اسباب‌بازی گران می‌شود؟+ عکس
آخرین اخبار
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
۲۶ هزار زائر عمره از ۱۴ ایستگاه به سرزمین وحی اعزام شدند
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند
مصرف ۱۲.۵ میلیارد لیتر بنزین در کشور معادل ۵۰ هزار استخر
شرکت‌های صوری در دام مالیات افتادند
واردات ۲۳ هزارتن گوشت قرمز از ابتدای سال
شفافیت تمامی معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
بارورسازی ابر‌ها در ایران منجر به بارندگی در کشور‌های همسایه نمی‌شود
رتبه اعتباری بدهکاران مالیاتی افت می‌کند
رقابت واحد‌های خبازی گامی موثر در ارتقای کیفیت نان
امسال، از ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز بهره‌برداری می‌شود
تشکیل طوفان حاره‌ای در جنوب دریای عمان/ پرهیز از فعالیت‌های دریایی در نواحی جنوب کشور+عکس
قیمت کنسرو ماهی به ۱۱۹ هزارتومان رسید
قیمت مرغ در فروشگاه‌های لوکس تا ۱۷۰ هزار تومان رسید/قیمت مرغ گرم به زودی به ۱۲۰ تومان می‌رسد+فیلم
جهش اقتصادی ایران با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای
توسعه کشت زعفران مرهمی برای منابع آبی کشور
برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز از امروز عملیاتی می‌شود
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / حبوبات ارزان شد
شاخص کل بورس به روند صعودی خود ادامه میدهد؟+ عکس
جبران عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۱۹۰ هزارتومان
علت نوسانات اخیر بازار گوشت چیست؟
آیا اسباب‌بازی گران می‌شود؟+ عکس
مصرف بنزین با یک میلیاردو ۴۰۹ میلیون لیتر در شهریور ماه رکورد دار شد
حراج شمش طلا مرکز مبادله فردا برگزار می‌شود