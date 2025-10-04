مدیر جهاد کشاورزی کیار از شناسایی ۴۶ فقره تغییر کاربری در این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ کوروش رضایی ضمن تاکید بر اهمیت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان بستر اصلی امنیت غذایی و محیط زیست گفت: از ابتدای امسال ۴۶ مورد تغییر کاربری در سطح این شهرستان شناسایی شده است.
وی با اشاره به اینکه این موارد شناسایی شده عمدتاً شامل ساختوسازهای غیرمجاز شامل دیوارکشی، پیکنی، پیریزی و ساخت بنا و فنسکشیهای بدون مجوز بودهاند، اظهار کرد: ۱۵ پرونده در دادگاه در حال رسیدگی، ۹ پرونده منجر به صدور رای و برخی دارای مجوز و مابقی در اراضی ملی بودهاند.
مدیر جهاد کشاورزی کیار با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اولویتهای اصلی این مدیریت است گفت: با هرگونه تخلف در این زمینه به شدت برخورد خواهد شد.
رضایی به فرهنگسازی و آموزش و ترویج در جلوگیری از تغییر کاربریها اشاره کرد و افزود: خدمات مشاوره و دورههای آموزشی ترویجی با همکاری مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان در سطح شهرستان حال انجام است.
وی با اشاره به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ گفت: این سامانه به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.