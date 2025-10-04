باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید که توسط دانشگاه کوئین مری لندن انجام شده است، راه خطرناکی را برای ورود آلودگی هوا به بدن انسان آشکار کرده است. دوازده داوطلب در یک آزمایش کنترل‌شده شرکت کردند و در حالی که مجهز به دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق آلودگی بودند، بین یک محیط اداری بسته و یک جاده شلوغ در قلب پایتخت بریتانیا حرکت کردند.

نتایج نشان داد که سطح ذرات ریز (PM۲.۵) در نزدیکی جاده‌های شلوغ تا پنج برابر بیشتر از هوای داخل خانه بود. حتی نگران‌کننده‌تر، آزمایش‌های آزمایشگاهی روی نمونه‌های خون، افزایش قابل توجهی در تعداد ذرات آلاینده متصل به گلبول‌های قرمز خون را نشان داد که در برخی موارد به سه برابر رسید.

هنگامی که هشت داوطلب آزمایش را با استفاده از ماسک‌های FFP۲ تکرار کردند، هیچ افزایشی در ذرات چسبیده به خون مشاهده نشد که اثربخشی ماسک‌ها را در محافظت در برابر خطرناک‌ترین آلاینده‌های هوا تأیید می‌کند.

تیم تحقیقاتی همچنین ترکیب شیمیایی این ذرات را تعیین کرد و دریافت که آنها حاوی فلزاتی مانند آهن و مس از اگزوز خودرو‌ها و نقره و مولیبدن از اصطکاک ترمز و تایر هستند.

پروفسور جاناتان گریگ هشدار داد که این ذرات گلبول‌های قرمز خون را به دام می‌اندازند و به آنها اجازه می‌دهند به هر عضوی از بدن سفر کنند، که ممکن است ارتباط مستقیم آنها با بیماری‌های قلبی و مغزی را توضیح دهد.

پروفسور آنی یوهانسن نیز بر لزوم قوانین سختگیرانه‌تر برای محدود کردن آلودگی تأکید کرد و استفاده از ماسک را به ویژه برای افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند توصیه کرد.

این یافته‌ها هشدار جدیدی در مورد خطرات آلودگی هوا است و نشان می‌دهد که چگونه اثرات آن می‌تواند از راه‌هایی که قبلاً درک نشده بود، به بدن ما برسد.

