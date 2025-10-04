باشگاه خبرنگاران جوان _ با هدف سهولت در تهیه بلیت قطارهای مسیر تبریز – تربیت معلم و کاهش مراجعات حضوری، عرضه بلیت قطارهای این مسیر آنلاین شد.

روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعلام اینکه این اقدام از ابتدای مهر ۱۴۰۴ آغاز شده، گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی و به منظور راحتی هموطنان در تهیه بلیت این قطار 3 ستاره اتوبوسی ویژه، فروش بلیت قطار یاد شده از طریق پایگاه اینترنتی رجا به نشانی www.raja.ir یا سایر مراکز مجاز فروش بلیت قطار (آژانس‌ها و سامانه‌های اینترنتی) همچنین ایستگاه‌های راه‌آهن انجام می‌شود.

قطار مذکور در روز‌های شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۷:۳۰ از تبریز حرکت کرده و ساعت ۱۵:۳۰ از تربیت معلم مراجعت خواهد کرد و مدت زمان سیر آن حدود ۳۵ دقیقه می‌باشد.

روابط عمومی رجا با اشاره به بهای بلیت ۷۰ هزار ریالی این قطار، اضافه کرد: قطار تبریز-تربیت معلم دارای دو سهمیه مجزا برای خواهران و برادران است و حتما در زمان خرید می‌بایست با انتخاب جنسیت مورد تقاضا اقدام کنند.

هموطنان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سفر با قطار‌های رجا، نحوه و چگونگی خرید بلیت قطار می‌توانند به صورت شبانه‌روزی به پایگاه اینترنتی www.raja.ir مراجعه کرده یا با سامانه ارتباط با مشتریان این شرکت از طریق تلفن ۱۵۳۹ تماس حاصل کنند.