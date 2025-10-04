شرکت Perplexity اعلام کرده است که مرورگر Comet مبتنی بر هوش مصنوعی خود را به صورت رایگان در اختیار همه کاربران قرار خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت Perplexity پیش از این مرورگر خود را منحصراً به عنوان بخشی از اشتراک ماهانه ۲۰۰ دلاری Max خود ارائه می‌داد. اکنون اعلام کرده است که این مرورگر را به صورت رایگان در اختیار کسانی قرار می‌دهد که مایل به دسترسی به برخی از ویژگی‌های آن هستند.

ویژگی اصلی کامت، دستیار مرور وب مبتنی بر هوش مصنوعی آن است. این مرورگر می‌تواند محتوای صفحه را تجزیه و تحلیل کند، خلاصه محتوا تولید کند و به طور خودکار بر اساس نیاز کاربر بین وب‌سایت‌ها پیمایش کند.

این مرورگر همچنین از ورودی و کنترل صوتی پشتیبانی می‌کند. این دستیار هوشمند می‌تواند به سرعت به سوالات کاربر در مورد محتوای صفحه وب پاسخ دهد، نکات کلیدی را در مقالات طولانی برجسته کند و فرآیند پیمایش منابع پیچیده وب را بدون دخالت مستقیم کاربر تسهیل کند.

پرپلکسیتی برای مشترکین پولی Max، یک دستیار هوشمند پیشرفته‌تر را در مرورگر خود معرفی کرده است. این دستیار به کاربران در نوشتن پیام و ایمیل، جستجوی بلیط سفر، رزرو پرواز و مدیریت خرید آنلاین کمک می‌کند. این دستیار همچنین به کاربران در مقایسه قیمت کالا‌ها و بلیط هواپیما و همچنین اطلاعات سفر کمک می‌کند.

پرپلکسیتی به زودی سرویس کامت پلاس را با هزینه ۵ دلار در ماه راه‌اندازی خواهد کرد که دسترسی به محتوای CNN، واشنگتن پست و سایر رسانه‌ها را فراهم می‌کند. مشترکین فعلی مکس، بسته سرویس جدید را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

منبع: mail.ru

