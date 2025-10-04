باشگاه خبرنگاران جوان _ زینب علم اظهار داشت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر افزایش غیرمتعارف قیمت گوشت مرغ و نگرانی درباره کیفیت و وضعیت بهداشتی عرضه آن در برخی واحد‌های صنفی، تیمی مشترک با حضور معاون فرماندار زابل، نماینده تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از واحد‌های عرضه مرغ در سطح شهر بازرسی کردند.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرماندار ویژه زابل افزود: در این بازرسی‌ها، ۱۰ واحد عرضه‌کننده مرغ به‌دلیل گران‌فروشی و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، شناسایی و پرونده آنها برای رسیدگی فوری و صدور احکام قانونی به تعزیرات ارسال شد.

علم ادامه داد: این پرونده‌ها با اولویت ویژه بررسی خواهد شد تا از تکرار تخلفات جلوگیری و حقوق شهروندان به‌طور کامل حفظ شود.

معاون فرماندار ویژه زابل تأکید کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان وجود ندارد و طرح‌های نظارتی تا برقراری آرامش بازار و تأمین نیاز مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.

علم گفت: شهروندان هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا عرضه غیربهداشتی مرغ را از طریق سامانه‌های رسمی فرمانداری اطلاع دهند تا تیم‌های بازرسی بلافاصله وارد عمل شوند.

منبع فرمانداری زابل