کادرفنی تیم پرسپولیس پس از دیدار برابر گل گهر سیرجان و با توجه به تعطیلی مسابقات، به بازیکنان خود ۳ روز استراحت داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر میزبان تیم گل گهر سیرجان بود که این بازی با تساوی به پایان رسید تا پرسپولیس پس از ۷ برد متوالی مقابل این تیم، نتواند با امتیاز کامل از میدان خارج شود.

براین اساس  وحید هاشمیان سرمربی تیم پرسپولیس در پایان بازی با گل گهر ۳ روز تمرینات تیم را تعطیل کرد تا بازیکنان این تیم به استراحت بپردازند.

طبق برنامه  قرار است اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان تشکیل شود به همین دلیل نزدیک به ۲ هفته مسابقات لیگ برتر تعطیل خواهد بود تا شاگردان امیر قلعه‌نویی آماده حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ شوند.

