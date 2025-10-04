کادرفنی تیم پرسپولیس پس از دیدار برابر گل گهر سیرجان و با توجه به تعطیلی مسابقات، به بازیکنان خود ۳ روز استراحت داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم لیگ برتر میزبان تیم گل گهر سیرجان بود که این بازی با تساوی به پایان رسید تا پرسپولیس پس از ۷ برد متوالی مقابل این تیم، نتواند با امتیاز کامل از میدان خارج شود.

براین اساس وحید هاشمیان سرمربی تیم پرسپولیس در پایان بازی با گل گهر ۳ روز تمرینات تیم را تعطیل کرد تا بازیکنان این تیم به استراحت بپردازند.

طبق برنامه قرار است اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان تشکیل شود به همین دلیل نزدیک به ۲ هفته مسابقات لیگ برتر تعطیل خواهد بود تا شاگردان امیر قلعه‌نویی آماده حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ شوند.