باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در حوزه اقتصادی مسکن به شمار می‌رود که همزمان با افزایش قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها از جمله مصالح ساختمانی، اراضی قیمت‌ها هم در این بخش تغییر کرده است، اما با این وضعیت ما شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی خوبی پیدا کرده و همین امر هم خود باعث شده که نگرانی تعدادی از متقاضیان برطرف شود، اما به گفته بسیاری از کارشناسان در صورتی که روند اجرای این پروژه‌ها به این شیوه ادامه پیدا کند ما شاهد کندی روند پیشرفت پروژه‌ها خواهیم بود.

افزایش پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن ماهیانه پروژه‌ها از ۰.۹ درصد به ۲.۲ درصد

براساس این گزارش طبق جدیدترین آمار‌های شرکت عمران شهر‌های جدید به دنبال برگزاری جلسات پایش مستمر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این شهر‌ها طی دو ماه گذشته، میانگین پیشرفت فیزیکی ماهیانه پروژه‌ها از ۰.۹ درصد به ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، رشد ۲.۲ درصدی پیشرفت فیزیکی در مراحل مختلف ساخت از جمله فونداسیون، اجرای سقف و اسکلت، سفت‌کاری و نازک‌کاری تحقق یافته است.

همچنین در جلسات اخیر، رسیدگی به پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر، بررسی میزان آماده‌سازی زمین‌های مرتبط با طرح جوانی جمعیت و سایت‌های نهضت ملی مسکن، تسریع در فرآیند کارشناسی اراضی و تهاتر با پیمانکاران و پیگیری جذب اعتبارات بند (پ) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و سایر پروژه‌های عمرانی با حضور وزیر راه و شهرسازی، پیگیری جذب منابع مالی و مصالح ساختمانی از صندوق مسکن، ارزیابی پروژه‌های فعال جهت پرداخت سهم‌الشرکه از بانک‌های عامل، انعقاد قرارداد‌های مشارکت مدنی پروژه‌های باقی‌مانده و تأکید بر برگزاری نشست با متقاضیان نیز از دیگر محور‌های مورد بررسی در این جلسات عنوان شده است.

به گفته شرکت عمران شهر‌های جدید، صدور نهایی تمامی پروانه‌های ساختمانی در این شهر‌ها از جمله دستاورد‌های مهم این دوره از جلسات به شمار می‌رود.

آورده تکمیل شد اما پروژه نهضت ملی مسکن نیمه تمام ماند

اما با این وجود کاظمی یکی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: از سال 1400 در پروژه های نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند اما با این وجود همچنان شاهد آن هستیم که این پروژه ها نیمه کاره مانده و این در حالیست که ما تقریبا آورده های خود را تکمیل کرده ایم.

وی ادامه داد: بازار مسکن با این وضعیت دچار یک نوسان قیمتی بسیار زیادی شده است و در صورتی که این پروژه ها به اتمام نرسد وضعیت بسیاری از ما دچار مشکل خواهد شد.

او یادآور شد: امیدواریم در این شرایط هرچه سریعتر اقدامات وبرنامه ریزی های لازم در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور فراهم شود.

آغاز عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور

در همین راستا طبق آخرین آمار‌های حبیب طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در این طرح متعهد شده‌اند که به طور تقریبی ۶۸۰ هزار واحد از این پروژه‌ها عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

وی ادامه داد: از میان این واحدها، حدود ۴۸۳ هزار واحد به نوعی به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند که این امر می‌تواند به تسریع روند ساخت و تحویل واحد‌ها کمک کند.

او بیان کرد: در حال حاضر، حدود ۸۸۰ هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند و بیش از ۱۴۰ هزار واحد در مرحله سفت کاری هستند.

طاهرخانی تاکید کرد: امسال به مناسبت هفته دولت و دفاع مقدس، ۳۸ هزار واحد از این مسکن‌ها به مردم تحویل داده شده است. این اقدام نشان‌دهنده پیشرفت در اجرای طرح و تعهد دولت به تأمین مسکن برای شهروندان است.

پیشرفت فیزیکی در مرحله اسکلت‌بندی و سفت‌کاری قرار دارد

در همین راستا حسین داودی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه پیشرفت کلی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح کشور روندی متفاوت را نشان می‌دهد گفت: در حالی که در برخی استان‌ها به ویژه شهر‌های جدید، به دلیل تأمین زمین مناسب و زیرساخت‌های اولیه، شاهد جهش در ساخت و ساز هستیم، در شهر‌های قدیمی‌تر و دارای کمبود زمین، روند کندتر است. میانگین پیشرفت فیزیکی در مرحله اسکلت‌بندی و سفت‌کاری قرار دارد، اما تأخیر در اجرای تأسیسات و نازک‌کاری همچنان چالش‌برانگیز است.

او با بیان اینکه نوسانات قیمت مصالح ساختمانی (به خصوص فولاد و سیمان) و همچنین مشکلات زنجیره تأمین، برآورد اولیه هزینه‌ها را با چالش مواجه کرده و منجر به بازنگری‌های مکرر در برآورد‌ها شده است گفت:مهم‌ترین گلوگاه، تأمین خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی) توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان است که هماهنگی بین این دستگاه‌ها نیازمند تسریع و افزایش بودجه است. کمبود نیروی کار ماهر در سایت‌های ساختمانی در برخی مناطق، کیفیت اجرا و سرعت عملیات را تحت تأثیر قرار داده است.

وی توضیح داد: پروژه نهضت ملی مسکن از نظر برنامه‌ریزی اولیه و تأمین زمین موفق بوده است، اما موفقیت نهایی آن به مدیریت چالش‌های اجرایی، تأمین مالی مستمر و رفع موانع خدمات زیربنایی در کوتاه‌مدت بستگی دارد.

او بیان کرد: نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن مناسب و با کیفیت برای مردم ایجاد شده است و تاکنون پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. با ادامه این روند و افزایش همکاری بین بخش‌های مختلف، امید می‌رود که این طرح بتواند به نیاز‌های مسکن جامعه پاسخ دهد و زندگی بهتری برای اقشار مختلف فراهم کند.

نهضت ملی مسکن از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به شمار می‌رود. این طرح که ابتدا تحت عنوان «اقدام ملی مسکن» آغاز شد، هدفش تأمین مسکن مناسب و مقرون به صرفه برای مردم است.

این پروژه با هدف پاسخ به نیاز‌های مسکن در کشور آغاز شد. در ابتدا، این طرح به عنوان یک اقدام فوری برای حل بحران مسکن معرفی شد. با گذشت زمان، نام آن به نهضت ملی مسکن تغییر یافت و اهداف آن گسترش یافت.