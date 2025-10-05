در حالی که بخش عمده‌ای از آورده متقاضیان در بخش‌های مختلف تکمیل شده، اما همچنان شاهد آن هستیم که پروژه‌ها در بسیاری از شهر‌ها پیشرفت خوبی نداشته است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در حوزه اقتصادی مسکن به شمار می‌رود که همزمان با افزایش قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها از جمله مصالح ساختمانی، اراضی قیمت‌ها هم در این بخش تغییر کرده است، اما با این وضعیت ما شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی خوبی پیدا کرده و همین امر هم خود باعث شده که نگرانی تعدادی از متقاضیان برطرف شود، اما به گفته بسیاری از کارشناسان در صورتی که روند اجرای این پروژه‌ها به این شیوه ادامه پیدا کند ما شاهد کندی روند پیشرفت پروژه‌ها خواهیم بود.

 افزایش پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن  ماهیانه پروژه‌ها از ۰.۹ درصد به ۲.۲ درصد 

براساس این گزارش طبق جدیدترین آمار‌های  شرکت عمران شهر‌های جدید  به دنبال برگزاری جلسات پایش مستمر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این شهر‌ها طی دو ماه گذشته، میانگین پیشرفت فیزیکی ماهیانه پروژه‌ها از ۰.۹ درصد به ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، رشد ۲.۲ درصدی پیشرفت فیزیکی در مراحل مختلف ساخت از جمله فونداسیون، اجرای سقف و اسکلت، سفت‌کاری و نازک‌کاری تحقق یافته است.

همچنین در جلسات اخیر، رسیدگی به پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر، بررسی میزان آماده‌سازی زمین‌های مرتبط با طرح جوانی جمعیت و سایت‌های نهضت ملی مسکن، تسریع در فرآیند کارشناسی اراضی و تهاتر با پیمانکاران و پیگیری جذب اعتبارات بند (پ) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و سایر پروژه‌های عمرانی با حضور وزیر راه و شهرسازی، پیگیری جذب منابع مالی و مصالح ساختمانی از صندوق مسکن، ارزیابی پروژه‌های فعال جهت پرداخت سهم‌الشرکه از بانک‌های عامل، انعقاد قرارداد‌های مشارکت مدنی پروژه‌های باقی‌مانده و تأکید بر برگزاری نشست با متقاضیان نیز از دیگر محور‌های مورد بررسی در این جلسات عنوان شده است.

به گفته شرکت عمران شهر‌های جدید، صدور نهایی تمامی پروانه‌های ساختمانی در این شهر‌ها از جمله دستاورد‌های مهم این دوره از جلسات به شمار می‌رود.

آورده تکمیل شد اما پروژه نهضت ملی مسکن نیمه تمام ماند

اما با این وجود کاظمی یکی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: از سال 1400 در پروژه های نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند اما با این وجود همچنان شاهد آن هستیم که این پروژه ها نیمه کاره مانده و این در حالیست که ما تقریبا آورده های خود را تکمیل کرده ایم.

وی ادامه داد: بازار مسکن با این وضعیت دچار یک نوسان قیمتی بسیار زیادی شده است و در صورتی که این پروژه ها به اتمام نرسد وضعیت بسیاری از ما دچار مشکل خواهد شد.

او یادآور شد: امیدواریم در این شرایط هرچه سریعتر اقدامات وبرنامه ریزی های لازم در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور فراهم شود.

آغاز عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد  نهضت ملی مسکن در کشور

در همین راستا  طبق آخرین آمار‌های حبیب طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در این طرح متعهد شده‌اند که به طور تقریبی ۶۸۰ هزار واحد از این پروژه‌ها عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

وی ادامه داد: از میان این واحدها، حدود ۴۸۳ هزار واحد به نوعی به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند که این امر می‌تواند به تسریع روند ساخت و تحویل واحد‌ها کمک کند.

او بیان کرد: در حال حاضر، حدود ۸۸۰ هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند و بیش از ۱۴۰ هزار واحد در مرحله سفت کاری هستند.

طاهرخانی تاکید کرد: امسال به مناسبت هفته دولت و دفاع مقدس، ۳۸ هزار واحد از این مسکن‌ها به مردم تحویل داده شده است. این اقدام نشان‌دهنده پیشرفت در اجرای طرح و تعهد دولت به تأمین مسکن برای شهروندان است.

پیشرفت فیزیکی در مرحله اسکلت‌بندی و سفت‌کاری قرار دارد

در همین راستا حسین داودی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه پیشرفت کلی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح کشور روندی متفاوت را نشان می‌دهد گفت: در حالی که در برخی استان‌ها به ویژه شهر‌های جدید، به دلیل تأمین زمین مناسب و زیرساخت‌های اولیه، شاهد جهش در ساخت و ساز هستیم، در شهر‌های قدیمی‌تر و دارای کمبود زمین، روند کندتر است. میانگین پیشرفت فیزیکی در مرحله اسکلت‌بندی و سفت‌کاری قرار دارد، اما تأخیر در اجرای تأسیسات و نازک‌کاری همچنان چالش‌برانگیز است.

او با بیان اینکه نوسانات قیمت مصالح ساختمانی (به خصوص فولاد و سیمان) و همچنین مشکلات زنجیره تأمین، برآورد اولیه هزینه‌ها را با چالش مواجه کرده و منجر به بازنگری‌های مکرر در برآورد‌ها شده است گفت:مهم‌ترین گلوگاه، تأمین خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی) توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان است که هماهنگی بین این دستگاه‌ها نیازمند تسریع و افزایش بودجه است. کمبود نیروی کار ماهر در سایت‌های ساختمانی در برخی مناطق، کیفیت اجرا و سرعت عملیات را تحت تأثیر قرار داده است.

وی توضیح داد: پروژه نهضت ملی مسکن از نظر برنامه‌ریزی اولیه و تأمین زمین موفق بوده است، اما موفقیت نهایی آن به مدیریت چالش‌های اجرایی، تأمین مالی مستمر و رفع موانع خدمات زیربنایی در کوتاه‌مدت بستگی دارد.

او بیان کرد: نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن مناسب و با کیفیت برای مردم ایجاد شده است و تاکنون پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. با ادامه این روند و افزایش همکاری بین بخش‌های مختلف، امید می‌رود که این طرح بتواند به نیاز‌های مسکن جامعه پاسخ دهد و زندگی بهتری برای اقشار مختلف فراهم کند.  

نهضت ملی مسکن از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به شمار می‌رود. این طرح که ابتدا تحت عنوان «اقدام ملی مسکن» آغاز شد، هدفش تأمین مسکن مناسب و مقرون به صرفه برای مردم است.  

این پروژه  با هدف پاسخ به نیاز‌های مسکن در کشور آغاز شد. در ابتدا، این طرح به عنوان یک اقدام فوری برای حل بحران مسکن معرفی شد. با گذشت زمان، نام آن به نهضت ملی مسکن تغییر یافت و اهداف آن گسترش یافت.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۲۳
Iran (Islamic Republic of)
بهزاد
۱۵:۳۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
با سلام
از سال ۱۴۰۰ ثبت نام کردیم. ۶۰ میلیون قسط اول دادیم زمانی که با ۲۰۰ میلیون میشد ماشین خرید.!بعدش هم چند قسط ۸۰ میلیون. الان اون ماشین شده یک میلیارد ولی پول ما رو همون ۶۰ تومن حساب میکنن. حالا که پروژه در حال ساخت هست فهمیدیم که با پول ما فقط چند بلوک رو تکمیل کردن و دادن به آشناها. بلوک ما رو هنوز اسکلت هم نزدن!!!! خب با این پولی که ما واریز کردیم اگر به نرخ روز و بر اساس تورم حساب کنیم الان معادل ۳ میلیارد میشه. در شهر ما میشه یک آپارتمان ۸۵ متری رو با دو و نیم میلیارد خرید. اونم سند دار با زمین و کابینت و آسانسور!!پس پول ما کجا رفت؟وام ما کجا رفت؟؟!
۱
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
واقعا انتظار دارین این دولت تحویل بده ؟
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
سلام
ما سال ۹۹ ثبت نام کردیم تو پروژه مسکن ملی شهریار تهران ،ولی متاسفانه پارسال اتمام کار اعلام شده و همه ی پول پرداخت کردیم دقیقا یکساله قرار شده واحد تحویلمون بدن ولی باگذشت یکسال هنوز تحویل ندادن؟؟؟؟؟؟؟؟
از مسئولان وزارت راه و شهرسازی خواهشمندیم پیگیری کنید
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
وزارت راه و شهر سازی کار مسکن ملی را به تعدادی آدم بی مسئولیت ونابلد سپرده ودرنتیجه مردم سرگردان شده اند
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۴:۴۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
آخه دزدی شاخ و گوش داره مهمون بدبخت کردن
من که راضی نیستم هنوز دارم بدهی اوردم و میدم پولم رفت طلا زن و بچه رفت زیر قرض رفتم
که از ۱۵ ماه پیش نامردان خونه منو تو پرند تحویل بدن خیر نبینید که با وعده وحید دروغ زندگی منو حروم کردین اون ۷۰۰ میلیون پول و همون سال ۹۸ یا۹۹ یه واحد ۸۰ متری می خریدم الان ۴سال بود خونه خودم می نشستم کرایه هم نمی دادم خیر نبینید بی کفایتا
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
آخی مسکن مهر راتحویل دادن حالا نوبت نهضت ملی رسید ه بیچاره ها اینا چند سال باید تحمل کنند تایخونه فرسوده بهشون بدن خدا کمک کنه
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
با سلام

من مجردم و طبق شرایطی که زمان آقای رئیسی بود برای مسکن ملی ثبت نام کردم و فرمم سبز شد ، سال گذشته برام پیغامی اومد که متقاضی مسکن ملی جهت آورده اولیه مبلغ 40 میلیون تومان به فلان حساب واریز کنید و من واریز کردم ، پس از گذشت بیشتر از یکسال میگن دولت جدید گفته باید مجردها حذف شوند و یا 45 سالشون بشه !!!!

و اینکه پول من رو هم بلوکه کرده اند و نمیتونم پول خودم رو برداشت کنم و میفرمایند که باید بری محضر و درخواست انصراف بدی تا پولت رو بهت بدیم .یعنی از حقت بگذر تا پول خودت آزاد کنیم . بخدا ظلمه . این کاریه که آمریکا و اسرائیل دارن میکنن .

واقعا برای دولت پزشکیان و وزیرانش متاسفم ، خب شما میخواین تصمیمی بگیرین چرا برای اون بدبختهایی که چند سال هست ثبت نام کرده اند و پول پرداخت کرده اند رو بلاتکلیف گذاشین ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!

بخدا حق الناسه ، مسئولین کشور و نمایندگان مجلس هم معلوم نیست چیکار دارن میکنن آیا نباید کسی حقوق مردم رو پیگیری کنه !!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
دولت تا کمر در جیب مردم
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباسی
۱۳:۵۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
با اخراج مهاجران پیش بینی میشود کندی روندتحویل واحد ها به چند سال تاخیر بیفتد
گل به خودی مسئولین
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید ختایی
۱۳:۵۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
چندین ماه است آورده خود را کامل پرداخت کرده تقسیط نموده قسط اول بانک را پرداخت نموده ام ۵روز دیگر موعد قسط دوم می رسد که باید پرداخت کنم . واحد تکمیل نشده واماده تحویل نیست ماهانه بیش از ۱۳ملیون تومان برا ی واحد تحویل نشده قسط می پردازم . ایا فریاد رسی هست!
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
خیر
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی‌ مستاجر‌ بدبخت
۱۳:۵۱ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
اخه‌ این‌ چه‌ وضعشه ‌ من‌ مستاجر‌ بیچاره‌ هر‌ چه‌ داشتم‌ نداشتم‌ را‌ فروختم‌ تازه‌ پول‌ پیش‌ خونه‌ تو‌ می‌ نستم‌ گرفتم‌ دادم‌ مسکن‌ به‌ جای‌ ان‌ پول‌ کرایه‌ خانه‌ ماهی‌ ۱۰‌ ملیون‌ میدم‌ حتی‌ شبها‌ هم‌ به‌ خونه‌ نمیام‌ تا‌ پول‌ مسکن‌ اجاره‌ خرج‌ خونه‌ را‌ جور‌ کنم‌ به‌ خدا‌ فرش‌ خونهام‌ را‌ فروختم‌ دادم‌ مسکن‌ ‌ به‌ خدا‌ کم‌ مانده‌ خودم‌ را‌ اویزان‌ کنم‌ راهت‌ شوم‌ از‌ این‌ زندگی‌ نیک‌ بت‌ وار
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
شگرد کلاهبرداری شهرسازی به ملت قشر ضعیف
زمین رایگان نیست اجاره سنگین سالیانه در کمین مردم بدبخت اینم از عدالت اسلامی
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
مسکن ملی بهارستان اصفهان سال ۹۹ ثبت نام کریم سیصد میلیون دادیم یکدفعه اعلام کردن تا یک ماه دیگه باید دویست و بیست میلیون دیگه بدین !! از کجا بیاوریم چرا انقدر تحویلش طولانی شده که آنقدر تورم بهش بخوره.‌‌..
نرخ وام مسکن ملی نباید هجده درصد باشه خ زیاده باید طبق دهک افراد از چهار درصد تا مثلاً چهارده درصد باشه
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
سلام. اینا اصلا به فکر مردم نیستن. فقط با عناوین مختلف از مردم بی بضاعت پول میگیرن.
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایمان
۱۲:۲۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
سلام ، پروژه های مسکن ملی شهرهای چهارمحال و بختیاری از جمله بروجن و شهرکرد مافیایی داره که خون مردم دارن میمکن و میخورن ، کسی هم فریاد رس نیست
۰
۱۱
پاسخ دادن
۱۲
