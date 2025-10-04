باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: پنج قلم کالای اصلی صادراتی ایران به قزاقستان شامل محصولات لبنی، کاشی، محصولات پتروشیمی، مواد پلیمری و محصولات گلخانه‌ای در لرستان نیز تولید می‌شود و بخشی از این اقلام هم‌اکنون از استان به قزاقستان صادر می‌شود.

وی افزود: ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، سنگ، صنایع پلیمری و دارویی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های جدید میان لرستان و قزاقستان باشد.

سرمایه‌گذاری‌های مشترک؛ اولویت دو طرف

خاکی با اشاره به دعوت از سرمایه‌گذاران قزاق برای حضور در لرستان گفت: تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین معدنی از برنامه‌های اصلی اتاق بازرگانی است.

وی ادامه داد: اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، برگزاری نشست‌های تخصصی و شناسایی موانع موجود در تجارت میان لرستان و قزاقستان از جمله برنامه‌هایی است که برای تسهیل روابط اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

نمایش توانمندی‌های لرستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی

رئیس اتاق بازرگانی لرستان حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌های بین‌المللی را یکی از محورهای مهم همکاری دانست و اعلام کرد: دو نمایشگاه تخصصی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی لرستان در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از آمادگی گروهی از فعالان اقتصادی قزاقستان در حوزه محصولات بهداشتی و کشاورزی برای همکاری با لرستان خبر داد و گفت: اطلاعات فعالان اقتصادی استان در این بخش‌ها به اتاق بازرگانی ارائه شود تا مقدمات همکاری با شرکت‌های قزاق فراهم شود.

ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی لرستان؛ مزیت ایران در بازار قزاقستان

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز در این نشست تأکید کرد: توانمندی‌های اقتصادی، فرهنگی و طبیعی لرستان، به ویژه در بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع خدمات فنی و مهندسی می‌تواند نقش کلیدی در گسترش روابط تجاری ایران و قزاقستان داشته باشد.

وی یادآور شد: ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال قزاقستان را به رسمیت شناخت و روابط اقتصادی دو کشور سابقه‌ای سه دهه‌ای دارد. حجم تجارت ایران و قزاقستان که پیش از تحریم‌ها به یک میلیارد دلار می‌رسید، اکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار است.

عابدی با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک قزاقستان گفت: این کشور در مسیرهای مهم لجستیکی شمال-جنوب و مرکز آسیای میانه قرار دارد و برای ایران از نظر حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: قزاقستان به فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه دارد و این امر فرصت مناسبی برای حضور شرکت‌های ایرانی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و دامپروری فراهم می‌کند.