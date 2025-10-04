جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: علت سقوط بالگرد این جمعیت در منطقه سن بران اشترانکوه (استان لرستان) در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت هلال‌احمر روز شنبه در پی وقوع سانحه برای بالگرد امدادی این جمعیت در منطقه اشترانکوه که منجر به شهادت ۲ نفر از کادر پروازی هلال‌احمر شد، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عصر روز گذشته گزارش مصدومیت یک بانوی کوهنورد در منطقه سن‌بران اشترانکوه از سوی نیروی انتظامی به شعبه هلال‌احمر درود اعلام شد، این کوهنورد که با یک تیم ۱۸ نفره برای کوهنوردی تفریحی به ارتفاعات اشترانکوه رفته بود، در مسیر بازگشت و ارتفاع کم کردن هم‌تیمی‌ها و به بهانه عکس گرفتن در نقطه‌ای از مسیر از تیم جدا می‌شود، اما در نهایت مسیر بازگشت را گم کرده و با شکایت از کاهش سطح هوشیاری، افت دمای بدن و نزدیک شدن به تاریکی هوا با نیروی انتظامی تماس می‌گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: با دریافت این گزارش، تیم‌های عملیاتی آماده اعزام می‌شوند و با توجه به بعد مسافت، صعب العبور بودن منطقه و به درخواست هیات کوهنوردی استان، هماهنگی لازم با سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر برای تسریع در عملیات جست‌و‌جو و نجات این کوهنورد از طریق اعزام بالگرد امدادی هلال‌احمر انجام می‌شود.

براساس اعلام جمعیت هلال احمر، ساعت حدودا ۱۷:۴۵ عصر روز جمعه، بالگرد هلال‌احمر که در حال عزیمت به ارتفاع ۴ هزار متری اشترانکوه بود در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار سانحه و فرود سخت شده و ارتباط آن با مرکز عملیات اضطراری هلال‌‎احمر قطع می‌شود. پس از وقوع حادثه، بلافاصله تیم مدیریت بحران تشکیل جلسه داده و تیم‌های عملیاتی شامل ۱۰ تیم امدادونجات کوهستان از پایگاه‌های ازنا، و الیگودرز، لرستان و هیات کوهنوردی و هیات کراس لرستان به ارتفاعات اعزام می‌شوند.

در ادامه اطلاعیه جمعیت هلال احمر آمده است: ساعت ۱۹ جمعه ۱۱ مهرماه، اولین ارتباط با کادر امدادی و پروازی حاضر در بالگرد برقرار و مشخص شد که این بالگرد ۹ سرنشین داشته و «سیدحسن میرقاضی» یکی از اعضای فنی کادر پروازی در این سانحه براثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده و حال سه نفر نیز وخیم اعلام شد.

این اطلاعیه افزوده است: ساعت حدود ۲۳ جمعه ۱۱ مهرماه، تیم‌های امدادی به صحنه وقوع حادثه رسیدند و پس از آغاز عملیات امدادرسانی، مشخص شد «محسن مهراب زاده» خلبان این پرواز نیز به شهادت رسیده است، حوالی ساعت ۶ صبح امروز ۱۲ مهرماه، بالگرد هوانیروز به منطقه اعزام و طی چند مرحله، مصدومان این حادثه با هماهنگی‌های لازم به مراکز درمانی منتقل شدند.

جمعیت هلال احمر در این اطلاعیه تصریح کرده، با توجه به پیچیدگی و فنی بودن سوانح هوایی، تاکنون علت این حادثه مشخص نشده و تلاش و بررسی کمیته‌های فنی تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین تیم‌های تخصصی امداد هوایی برای تشخیص علت یا علل سقوط بالگرد امدادی هلال‌احمر ادامه دارد.

