باشگاه خبرنگاران جوان - هادی دلاوری اعلام کرد: در نخستین مرحله، ۱۰ مدرسه نوساز تجهیز شده و از روز دوشنبه (۱۴ مهرماه) میزبان دانش‌آموزان مناطق محروم چهار شهرستان کازرون، فیروزآباد، مرودشت و جهرم خواهد بود.

او افزود: تا پایان مهرماه، ۵۶ مدرسه در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

نماینده بنیاد علوی در استان فارس با اشاره به اینکه این ۵۶ مدرسه در مرحله تجهیز قرار دارند، گفت: در چهار نوبت و هر بار ۱۰ مدرسه برای ورود دانش‌آموزان آماده‌سازی می‌شود.

دلاوری بیان کرد: این مدارس در ۱۲ هزار متر مربع و با ۱۷۹ کلاس درس ساخته شده‌اند.

او ادامه داد: این مدارس نوساز و استاندارد که جایگزین مدارس سنگی و ناایمن فارس می‌شوند، با اعتباری حدود ۲۷۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

نماینده بنیاد علوی در استان فارس یادآور شد: بنیاد علوی در مسیر محرومیت‌زدایی و ایجاد عدالت آموزشی، از خردادماه ۱۴۰۴، جایگزینی ۷۷ مدرسه سنگی فارس با ۳۱۱ کلاس درس را بر عهده گرفته است.

دلاوری افزود: ۲۱ مدرسه باقی‌مانده نیز با ۱۳۲ کلاس درس، در پایان آذرماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

او گفت: بنیاد علوی، جایگزینی ۷۷ مدرسه سنگی فار s با زیربنای حدود ۲۸ هزار متر مربع را با اعتباری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به سرانجام می‌رساند که در اختیار ۶ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز استان قرار خواهد گرفت.

نماینده بنیاد علوی در فارس اظهار کرد: ساخت ۵۶ مدرسه در سه ماه، آن هم در دورترین و صعب‌العبورترین نقاط، رکوردی بی‌نظیر در کشور بود که در این استان رقم خورد.

دلاوری با اشاره به خطرات مدارس سنگی از جمله ورود حشرات موذی و حیوانات گزنده مانند مار و عقرب به کلاس‌های درس، گفت: این مدارس، برجای‌مانده از زندگی گذشته مردم هستند و عدالت آموزشی ایجاب می‌کند که همه دانش‌آموزان این سرزمین در مدارسی منظم، ایمن و مناسب تحصیل کنند.

او تاکید کرد: ساخت و جایگزینی مدارس استاندارد و ایمن به‌جای مدارس سنگی، نقش بسزایی در ارتقای شاخص‌های محرومیت‌زدایی در استان فارس دارد.

در قالب پروژه توسعه عدالت آموزشی، حدود ۶۵۰ مدرسه تا پایان سال ۱۴۰۴ در استان فارس به بهره‌برداری می‌رسد.

