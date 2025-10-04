باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت آبادی با اشاره به اینکه سهمیه سیستان و بلوچستان در این طرح یکهزار واحد مسکونی است، اظهار داشت: متقاضیان این طرح از کمک بلاعوض ۳۰ میلیون تومانی بهرهمند میشوند. تاکنون عملیات اجرایی پیکنی ۹۸۵ واحد، اجرای اسکلت ۹۵۳ واحد و سقفگذاری ۸۳۲ واحد به انجام رسیده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان افزود: این کمک بلاعوض به واحدهای نیمهتمام، متقاضیان غیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ساکنان روستاها تعلق میگیرد. همچنین در کنار این حمایت، متقاضیان از تسهیلات ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی نیز بهرهمند خواهند شد.
حجتآبادی در ادامه بیان کرد: سهمیه این طرح در تمامی شهرهای استان توزیع شده و با بهرهبرداری از آن، روند خانهدار شدن اقشار محروم شتاب بیشتری خواهد گرفت. وی یادآور شد: در قالب *طرح مسکن محرومین سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تاکنون ۱۰ هزار و ۹۸۲ واحد* به بهرهبرداری رسیده است.
وی در پایان تأکید کرد: مقاومسازی واحدهای مسکونی در سیستان و بلوچستان بهصورت جدی در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد و اجرای طرحهایی از این دست، سبب افزایش تابآوری و ایمنی در مناطق روستایی میشود
روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان