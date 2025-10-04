باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس یک یادداشت اداری که روز جمعه منتشر شد، دولت ایالات متحده قصد دارد به نوجوانان مهاجر مبلغ ۲۵۰۰ دلار به عنوان کمک هزینه پیشنهاد دهد تا داوطلبانه به کشورهای خود بازگردند.
در یادداشت وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا (HHS) آمده است که مقامات مهاجرت، کودکانی که بدون همراه هستند و ۱۴ سال یا بیشتر سن دارند و مایل به ترک داوطلبانه ایالات متحده هستند را شناسایی کردهاند.
این یادداشت بیان میکند: «دولت یک کمک هزینه یکباره ۲۵۰۰ دلاری برای پشتیبانی از اسکان مجدد، در اختیار کودکان بیهمراه مهاجر ۱۴ ساله و بالاتر که از تاریخ این اطلاعیه به بعد، ترک داوطلبانه ایالات متحده را انتخاب کنند، قرار خواهد داد.»
این یادداشت اضافه کرد که «هدف از این مزیت، پشتیبانی از تلاشهای بازادغام پس از ترک کشور است» و اشاره کرد که کودکان بیهمراه اهل مکزیک واجد شرایط دریافت این کمک نخواهند بود.
این گزینه در ابتدا به مهاجران ۱۷ ساله پیشنهاد خواهد شد و باید توسط یک قاضی مهاجرت تأیید شود.
از زمان به قدرت رسیدن، دولت ترامپ برای خارج کردن کودکان مهاجر از ایالات متحده تلاش کرده که شامل کاهش یک برنامه که کمک حقوقی به کودکان بیهمراه ارائه میداد و محدود کردن نمایندگی قانونی آنان میشود.
تا تاریخ ۲ اکتبر، حدود ۲۱۰۰ کودک مهاجر بیهمراه در بازداشت ایالات متحده به سر میبرند و دولت ترامپ در تلاش برای بازگرداندن آنان است، از جمله یک اقدام ناموفق در ماه اوت برای بازگرداندن دهها کودک گواتمالایی.
منبع: آناتولی