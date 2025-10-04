دولت ایالات متحده قصد دارد به نوجوانان مهاجر مبلغ ۲۵۰۰ دلار به عنوان کمک هزینه پیشنهاد دهد تا داوطلبانه به کشور‌های خود بازگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس یک یادداشت اداری که روز جمعه منتشر شد، دولت ایالات متحده قصد دارد به نوجوانان مهاجر مبلغ ۲۵۰۰ دلار به عنوان کمک هزینه پیشنهاد دهد تا داوطلبانه به کشور‌های خود بازگردند.

در یادداشت وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا (HHS) آمده است که مقامات مهاجرت، کودکانی که بدون همراه هستند و ۱۴ سال یا بیشتر سن دارند و مایل به ترک داوطلبانه ایالات متحده هستند را شناسایی کرده‌اند.

این یادداشت بیان می‌کند: «دولت یک کمک هزینه یک‌باره ۲۵۰۰ دلاری برای پشتیبانی از اسکان مجدد، در اختیار کودکان بی‌همراه مهاجر ۱۴ ساله و بالاتر که از تاریخ این اطلاعیه به بعد، ترک داوطلبانه ایالات متحده را انتخاب کنند، قرار خواهد داد.»

این یادداشت اضافه کرد که «هدف از این مزیت، پشتیبانی از تلاش‌های بازادغام پس از ترک کشور است» و اشاره کرد که کودکان بی‌همراه اهل مکزیک واجد شرایط دریافت این کمک نخواهند بود.

این گزینه در ابتدا به مهاجران ۱۷ ساله پیشنهاد خواهد شد و باید توسط یک قاضی مهاجرت تأیید شود.

از زمان به قدرت رسیدن، دولت ترامپ برای خارج کردن کودکان مهاجر از ایالات متحده تلاش کرده که شامل کاهش یک برنامه که کمک حقوقی به کودکان بی‌همراه ارائه می‌داد و محدود کردن نمایندگی قانونی آنان می‌شود.

تا تاریخ ۲ اکتبر، حدود ۲۱۰۰ کودک مهاجر بی‌همراه در بازداشت ایالات متحده به سر می‌برند و دولت ترامپ در تلاش‌ برای بازگرداندن آنان است، از جمله یک اقدام ناموفق در ماه اوت برای بازگرداندن ده‌ها کودک گواتمالایی.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت ترامپ ، مهاجران غیرقانونی
خبرهای مرتبط
قاضی فدرال دستور تعطیلی «آلکاتراز تمساح» را صادر کرد
توافق بازگرداندن مهاجران بین انگلیس و فرانسه اجرایی شد
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
الان که به زور پلیس وبا پابند و دست بند راهی کشورهایشان می شوند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
تعطیلی دولت انشاالله باعث سقوط دولت ترامپ بشود
۰
۰
پاسخ دادن
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
آخرین اخبار
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله‌ای در شهر غزه
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا
بلژیک به جمع کشورهای اروپایی که با طالبان گفت‌وگو می‌کنند پیوست
دیپلماسی کلید حل مشکلات است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
تحریم‌ها بی‌اثر، همکاری‌ها در اوج؛ بیگدلی: آمار افزایش مبادلات با افغانستان به زودی منتشر می‌شود
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن با حضور دیپلمات طالبان
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
تظاهرات ده‌ها هزار اسپانیایی در حمایت از غزه + تصاویر
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آفریقای جنوبی از پاسخ حماس به طرح آتش‌بس استقبال کرد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
هیئت حماس امشب وارد قاهره می‌شود
قطر برای ادامه مذاکرات در مورد غزه با مصر و آمریکا در تماس است
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد