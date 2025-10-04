باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول امور حقوقی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: ۳۴ حفار غیرمجاز محوطه های تاریخی استان در سال جاری با همکاری مردم و نهادهای انتظامی دستگیر و ۹ دستگاه فلزیاب نیز کشف شد.

ملک حسین قویدل چوکانلو اظهار کرد: این افراد در رابطه با ۶ حفاری غیرمجاز در مناطق تاریخی و زیر پوشش میراث فرهنگی خراسان شمالی دستگیر شده اند.

وی افزود: در این ارتباط ۹ دستگاه فلزیاب و تعداد زیادی ادوات حفاری نیز کشف شد.

قویدل چوکانلو ادامه داد: بیشترین حفاری های غیرمجاز نیز در شهرستان های رازوجرگلان و جاجرم بوده است.

وی با بیان اینکه گنج یابی توهمی بیش نیست، گفت: بسیاری از افراد در خراسان شمالی در جست‌وجوی گنج و پولدار شدن قدم به بیراهه‌ای پرخطر می‌گذارند که در اکثر مواقع صدمات جانی و مالی گاه جدی برای آنها به دنبال داشته است.

مسئول امور حقوقی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: هیچ از سوداگران گنج در سالجاری موفق به کشف گنج و یا اشیای ارزشمند نشدند که این امر می تواند گواهی بر نبود گنج باشد.