مسئول امور حقوقی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: ۳۴ حفار غیرمجاز محوطه های تاریخی استان در سال جاری با همکاری مردم و نهادهای انتظامی دستگیر و ۹ دستگاه فلزیاب نیز کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول امور حقوقی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی گفت: ۳۴ حفار غیرمجاز محوطه های تاریخی استان در سال جاری با همکاری مردم و نهادهای انتظامی دستگیر و ۹ دستگاه فلزیاب نیز کشف شد.

ملک حسین قویدل چوکانلو اظهار کرد: این افراد در رابطه با ۶ حفاری غیرمجاز در مناطق تاریخی و زیر پوشش میراث فرهنگی خراسان شمالی دستگیر شده اند.

وی افزود: در این ارتباط ۹ دستگاه فلزیاب و تعداد زیادی ادوات حفاری نیز کشف شد.

قویدل چوکانلو ادامه داد: بیشترین حفاری های غیرمجاز نیز در شهرستان های رازوجرگلان و جاجرم بوده است.

وی با بیان اینکه گنج یابی توهمی بیش نیست، گفت: بسیاری از افراد در خراسان شمالی در جست‌وجوی گنج و پولدار شدن قدم به بیراهه‌ای پرخطر می‌گذارند که در اکثر مواقع صدمات جانی و مالی گاه جدی برای آنها به دنبال داشته است.

مسئول امور حقوقی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: هیچ از سوداگران گنج در سالجاری موفق به کشف گنج و یا اشیای ارزشمند نشدند که این امر می تواند گواهی بر نبود گنج باشد.

برچسب ها: دستگیری ، حفاری غیرمجاز ، گنج یابی
خبرهای مرتبط
صدور حکم حبس برای عامل ساخت‌وساز غیرمجاز در بافت تاریخی رویین اسفراین
توقیف ۶ دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب در خراسان شمالی
چاه کن زیر آوار چاه ماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
توهم گنج‌یابی در خراسان‌شمالی؛ از دستگیری ۳۴ نفر تا کشف ۹ فلزیاب