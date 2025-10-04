باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیورو مشاور رئیس نظام دامپزشکی در جریان بازدید از فرآورده های خام دامی با استناد به بند ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: دولت مکلف به شناسنامه‌دار و بسته‌بندی کردن تمام محصولات کشاورزی شده و این الزام قانونی، پایان مناقشات صنفی و مصلحت‌اندیشی‌های گذشته است.

به گفته وی، طی ۵ ماه اخیر قیمت فروش تخم‌مرغ کمتر از ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده بود. تنها با حمایت‌های دولتی از جمله تسهیل صادرات و خرید حمایتی با نرخ حداقل ۴۰ هزار تومان، تولیدکنندگان توانستند از بحران عبور کنند.

طلاکش ادامه داد: صادرات بیش از ۵۵ هزار تن تخم‌مرغ و افزایش تقاضا در فصل پاییز به ویژه از سوی صنایع غذایی، موجب جمع‌آوری مازاد تخم‌مرغ از بازار و تنظیم نسبی قیمت‌ها شد.

دبیرکل فدراسیون طیور کشور با انتقاد از نبود ثبات قیمتی در بازار مصرف بیان کرد: در حال حاضر سه فروشگاه سه قیمت متفاوت برای تخم‌مرغ دارند. این اجحاف در حق مصرف‌کننده است؛ در حالیکه تخم‌مرغ شناسنامه‌دار از برندهای مختلف در استان‌های مختلف، قیمت یکسانی دارد و این شفافیت، راهی برای کنترل بازار است.

به گفته وی، قیمت فعلی تخم‌مرغ در مرغداری‌ها با واقعیت‌های تولید همخوانی دارد، اما در بازار مصرف همچنان بی‌ثبات و غیرقابل کنترل است.

این مسئول صنفی هشدار داد: اگر مشکل تامین ارز برای نهاده‌های دامی حل نشود، این صنعت دوباره با بحران مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید تخم‌مرغ و گوشت مرغ بیان کرد: بنابر آمار در تولید تخم‌مرغ مقام هشتم و در گوشت مرغ مقام نهم دنیا را داریم، اما کیفیت، بهداشت و بهره‌وری مصرفی در سطح مطلوب جهانی نیست. باید فرهنگ مصرف و ساختارهای جانبی صنعت اصلاح شود.

طلاکش گفت: با اجرای کامل قانون و ورود فرهنگ بسته‌بندی به سبد مصرف عمومی، بتوان سال آینده این تحول بزرگ را محقق کرد.