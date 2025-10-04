دبیرفدراسیون طیور گفت: بنابر آمار در تولید تخم‌مرغ مقام هشتم و در گوشت مرغ مقام نهم دنیا را داریم، اما کیفیت، بهداشت و بهره‌وری مصرفی در سطح مطلوب جهانی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیورو مشاور رئیس نظام دامپزشکی در جریان بازدید از فرآورده های خام دامی  با استناد به بند ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: دولت مکلف به شناسنامه‌دار و بسته‌بندی کردن تمام محصولات کشاورزی شده و این الزام قانونی، پایان مناقشات صنفی و مصلحت‌اندیشی‌های گذشته است.

به گفته وی، طی ۵ ماه اخیر قیمت فروش تخم‌مرغ کمتر از ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده بود. تنها با حمایت‌های دولتی از جمله تسهیل صادرات و خرید حمایتی با نرخ حداقل ۴۰ هزار تومان، تولیدکنندگان توانستند از بحران عبور کنند.

طلاکش ادامه داد: صادرات بیش از ۵۵ هزار تن تخم‌مرغ و افزایش تقاضا در فصل پاییز به ویژه از سوی صنایع غذایی، موجب جمع‌آوری مازاد تخم‌مرغ از بازار و تنظیم نسبی قیمت‌ها شد.

دبیرکل فدراسیون طیور کشور با انتقاد از نبود ثبات قیمتی در بازار مصرف بیان کرد: در حال حاضر سه فروشگاه سه قیمت متفاوت برای تخم‌مرغ دارند. این اجحاف در حق مصرف‌کننده است؛ در حالیکه تخم‌مرغ شناسنامه‌دار از برندهای مختلف در استان‌های مختلف، قیمت یکسانی دارد و این شفافیت، راهی برای کنترل بازار است.

به گفته وی، قیمت فعلی تخم‌مرغ در مرغداری‌ها با واقعیت‌های تولید همخوانی دارد، اما در بازار مصرف همچنان بی‌ثبات و غیرقابل کنترل است.

این مسئول صنفی هشدار داد: اگر مشکل تامین ارز برای نهاده‌های دامی حل نشود، این صنعت دوباره با بحران مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید تخم‌مرغ و گوشت مرغ بیان کرد: بنابر آمار در تولید تخم‌مرغ مقام هشتم و در گوشت مرغ مقام نهم دنیا را داریم، اما کیفیت، بهداشت و بهره‌وری مصرفی در سطح مطلوب جهانی نیست. باید فرهنگ مصرف و ساختارهای جانبی صنعت اصلاح شود.

طلاکش گفت: با اجرای کامل قانون و ورود فرهنگ بسته‌بندی به سبد مصرف عمومی، بتوان سال آینده این تحول بزرگ را محقق کرد.

صادرات تخم مرغ تا پایان سال به بیش از ۱۲۵ هزارتن می‌رسد
عرضه مرغ بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان گرانفروشی است
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۱۹۰ هزارتومان
