در سال ۱۹۰۰ میلادی، جهان شاهد رونمایی از یک دستاورد بی‌نظیر در حوزه عکاسی بود؛ بزرگترین دوربین تک صفحه‌ای تاریخ که به طور خاص برای ثبت تصویری منحصر به فرد ساخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زمانی که قطار «آلتون لیمیتد» به عنوان «زیباترین قطار جهان» رونمایی شد، سازندگان آن خواستار ثبت تصویری بودند که در آن حتی یک درز کوچک هم وجود نداشته باشد. این اصرار، جورج آر. لارنس را وادار کرد که بزرگترین دوربین عکاسی جهان را بسازد.

در سال ۱۹۰۰ میلادی، جهان شاهد رونمایی از یک دستاورد بی نظیر در حوزه عکاسی بود: بزرگترین دوربین تک صفحه‌ای تاریخ که به طور خاص برای ثبت تصویری منحصر‌به‌فرد ساخته شد. این دوربین غول پیکر که توسط عکاس شیکاگویی،  جورج آر. لارنس، طراحی و ساخته شد، نه تنها به دلیل ابعاد عظیم خود بلکه به دلیل کیفیت و ابعاد خروجی اش، نام خود را در تاریخ ثبت کرد.

روند ساخت بزرگترین دوربین جهان

زمینه و هدف ساخت این دوربین عکاسی

انگیزه اصلی برای ساخت این دوربین، ثبت یک عکس پانورامای واحد از قطار لوکس و جدید «آلتون لیمیتد» بود که در سال ۱۸۹۹ در پولمن، ایلینوی، ساخته شد. ویژگی برجسته این قطار، طراحی بی نهایت متقارن و یکنواخت آن بود؛ به طوری که ابعاد، شکل و سبک پنجره‌ها در تمامی واگن‌ها یکسان بوده و حتی ارتفاع واگن‌ها با قسمت پشتی لوکوموتیو کاملاً هم تراز بود.

سازندگان قطار اصرار داشتند که زیبایی و «حقیقت مطلق پرسپکتیو» آن باید در یک عکس تک صفحه‌ای ثبت شود. لارنس برای دستیابی به این هدف، طرح دوربینی را ارائه کرد که بتواند تصویری روی یک صفحه نگاتیو غول آسای ۲.۴۳ در ۱.۳۷ متر ثبت کند؛ ابعادی که بیش از سه برابر بزرگترین صفحه عکاسی موجود در آن زمان بود.

مراحل ساخت بزرگترین دوربین عکاسی جهان

مشخصات فنی و ابعاد

ساخت این پروژه تقریباً دو و نیم ماه به طول انجامید و حاصل کار، دوربینی با مشخصات زیر بود:

بدنه: ساخته شده از چوب طبیعی گیلاس.

طول: تخت دوربین در حالت کاملاً باز، حدود ۶ متر طول داشت.

وزن: دوربین در حالت آماده به کار و بارگذاری شده، ۶۳۵ کیلوگرم بود.

لنزها: برای این دوربین، دو لنز سفارشی و در آن زمان بزرگترین لنز‌های جهان، ساخت شرکت کارل زایس تهیه شد. آنها شامل یک لنز واید ۱۶۷۶ میلی متری و یک لنز تله فوتو ۳۰۴۸ میلی متری بودند که برای ثبت تصویر قطار، از نوع تله فوتو استفاده شد.

عملیات: جابه جایی و راه اندازی دوربین نیازمند انتقال آن با قطار و همکاری تیمی متشکل از ۱۵ اپراتور بود.

قرار دادن بزرگترین دوربین جهان در گاری

ثبت تصویر و بازتاب‌ها

در روز عکاسی، پس از استقرار تیم و دوربین، فرآیند نوردهی ۲.۵ دقیقه‌ای انجام شد. نتیجه، تصویری خیره کننده و بی نظیر از «زیباترین قطار جهان» بود که عملاً بزرگترین عکس تاریخ ثبت شده روی یک صفحه واحد به شمار می‌رفت.

این شاهکار عکاسی با نمایش در نمایشگاه جهانی پاریس در سال ۱۹۰۰، غوغایی به پا کرد. ابعاد و کیفیت تصویر به اندازه‌ای خارق العاده بود که مقامات نمایشگاه در ابتدا خواستار ارائه سند رسمی برای تایید این موضوع شدند که این عکس واقعاً روی یک صفحه نگاتیو واحد گرفته شده است. این دوربین و عکس حاصل از آن، گواهی بر خلاقیت و جاه طلبی پیشگامان صنعت عکاسی در آغاز قرن بیستم است.

بزرگترین دوربین جهان در سال 1900حمل بزرگترین دوربین عکاسی جهان با قطارنصب بزرگترین دوربین عکاسی جهانراه اندازی بزرگترین دوربین عکاسی جهانمراحل پایانی نصب بزرگترین دوربین عکاسی جهانرونمایی از بزرگترین دوربین عکاسی جهان در سال 1900

منبع: عصرایران

