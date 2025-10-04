باشگاه خبرنگاران جوان -امید نسیمی گفت:در ۶ ماهه گذشته حدود ۱۰ میلیون تردد در محور‌های مواصلاتی استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

او با اشاره به اینکه براساس داده‌های سامانه‌های هوشمند ترافیکی، طی این مدت ۵ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۰۲ تردد در مبادی ورودی و ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۸۱ تردد نیز در مبادی خروجی در محور‌های منتهی به استان به ثبت رسیده افزود: این آمار بیانگر افزایش ۱۱ درصدی تردد‌های ورودی و یک درصد افزایش در تردد‌های خروجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل محور‌های اردبیل- آستارا و بالعکس، اردبیل-نیر و اردبیل-مغان را جزوه محور‌های پرتردد استان برشمرد و تصریح کرد: مسیر‌های اردبیل–آستارا با بیش از ۸ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۲ تردد، اردبیل–نیر با ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۷۳۰ تردد و اردبیل–مغان با ۵ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۸۵ تردد، در صدر محور‌های دارای بیشترین حجم تردد قرار دارند.

نسیمی در نیمه نخست سال از ثبت حدود ۶ میلیون تردد با تخلف سرعت غیرمجاز در محور‌های مختلف استان خبرداد و افزود: این میزان ۸ درصد از کل تردد‌ها را شامل می‌شود و میانگین سرعت وسایل نقلیه در محور‌های مواصلاتی استان نیز ۷۳ کیلومتر بر ساعت است.

او محور‌های قره‌آغاج–بران با ۲۵۶ هزار و ۶۹۴ تخلف، جعفرآباد–بیله‌سوار با ۱۸۳ هزار و ۵۹۴ تخلف و گرمی–بیله‌سوار با ۱۶۸ هزار و ۵۱۷ تخلف سرعت غیرمجاز را به‌عنوان مسیر‌هایی با بیشترین آمار تخلف رانندگان معرفی کرد و گفت: این میزان تخلف نشان می‌دهد که لازم است نظارت‌های هوشمند و آموزش‌های ایمنی ترافیکی در این محور‌های پرتردد بیش از گذشته تقویت شود.

نسیمی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات رانندگی و سرعت و سبقت مطمئنه در محور‌های مواصلاتی، افزود: رعایت فاصله‌ی طولی مناسب، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و توجه به علائم هشداردهنده نقش مهمی در پیشگیری از حوادث جاده‌ای دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان همچنین از رانندگان و مسافران خواست پیش از سفر، از وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۴۱ اطلاع حاصل کنند.

