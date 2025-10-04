رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل از ثبت حدود۱۰ میلیون تردد در محور‌های مواصلاتی این استان طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -امید نسیمی گفت:در ۶ ماهه گذشته حدود ۱۰ میلیون تردد در محور‌های مواصلاتی استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

او با اشاره به اینکه براساس داده‌های سامانه‌های هوشمند ترافیکی، طی این مدت ۵ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۰۲ تردد در مبادی ورودی و ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۸۱ تردد نیز در مبادی خروجی در محور‌های منتهی به استان به ثبت رسیده افزود: این آمار بیانگر افزایش ۱۱ درصدی تردد‌های ورودی و یک درصد افزایش در تردد‌های خروجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل محور‌های اردبیل- آستارا و بالعکس، اردبیل-نیر و اردبیل-مغان را جزوه محور‌های پرتردد استان برشمرد و تصریح کرد: مسیر‌های اردبیل–آستارا با بیش از ۸ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۲۲ تردد، اردبیل–نیر با ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۷۳۰ تردد و اردبیل–مغان با ۵ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۸۵ تردد، در صدر محور‌های دارای بیشترین حجم تردد قرار دارند.

نسیمی در نیمه نخست سال از ثبت حدود ۶ میلیون تردد با تخلف سرعت غیرمجاز در محور‌های مختلف استان خبرداد و افزود: این میزان ۸ درصد از کل تردد‌ها را شامل می‌شود و میانگین سرعت وسایل نقلیه در محور‌های مواصلاتی استان نیز ۷۳ کیلومتر بر ساعت است.

او محور‌های قره‌آغاج–بران با ۲۵۶ هزار و ۶۹۴ تخلف، جعفرآباد–بیله‌سوار با ۱۸۳ هزار و ۵۹۴ تخلف و گرمی–بیله‌سوار با ۱۶۸ هزار و ۵۱۷ تخلف سرعت غیرمجاز را به‌عنوان مسیر‌هایی با بیشترین آمار تخلف رانندگان معرفی کرد و گفت: این میزان تخلف نشان می‌دهد که لازم است نظارت‌های هوشمند و آموزش‌های ایمنی ترافیکی در این محور‌های پرتردد بیش از گذشته تقویت شود.

نسیمی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات رانندگی و سرعت و سبقت مطمئنه در محور‌های مواصلاتی، افزود: رعایت فاصله‌ی طولی مناسب، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و توجه به علائم هشداردهنده نقش مهمی در پیشگیری از حوادث جاده‌ای دارد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان همچنین از رانندگان و مسافران خواست پیش از سفر، از وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۴۱ اطلاع حاصل کنند.

منبع: راه و شهرسازی

برچسب ها: ثبت تردد ، محورهای مواصلاتی اردبیل ، سرعت غیرمجاز ، حوادث جاده ای
خبرهای مرتبط
ثبت ۳ میلیون تخلف تردد سرعت غیرمجاز در استان اردبیل
ثبت پنج میلیون تخلف سرعت غیرمجاز در جاده‌های استان اردبیل
سبقت و سرعت غیرمجاز عمده‌ترین تخلفات رانندگان در راه‌های استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ثبت حدود۱۰ میلیون تردد در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل
آمار سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در اردبیل منفی است
نجات ۲ کوهنورد مفقودی در ارتفاعات حیران