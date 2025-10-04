شهردار تهران گفت: ۳۵ دستگاه خودروی دوکابین آتش‌نشانی تا عید وارد پایتخت خواهد شد و روند افزایش تجهیزات بدون سقف ادامه می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی در مراسم رونمایی از بسته ماشین آلات خدمات شهری پایتخت، اظهار کرد: ایجاد زمینه رفع دغدغه مردم یکی از اقدامات حائز اهمیت است چرا که نیاز به آرامش مردم داریم. باید بتوانیم کارامدی خودمان را افزایش دهیم و مردم اقدامات را مشاهده کنند. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه متوجه شدیم که برای افزایش کارایی نیاز داریم تعداد برخی از ناوگان‌هایمان را افزایش دهیم. تجربه برف در گذشته به ما ثابت کرد که نیازمند چه لوازمی در مواجهه با آن هستیم و اگر آماده باشیم خدمت شایسته تری به مردم خواهیم داشت. 

وی ادامه داد: با همه وجودم از همه کسانی که کمک کردند تا چنین کار بزرگی انجام بشود سپاسگزارم. در تلاشیم که با توسعه امکانات مجموعه خدماتی که آتش نشانی، پسماند، بهشت زهرا و پیشگیری از بحران که عملیات و جهاد می‌کنند را گسترش بدهیم. 

شهردار تهران اضافه کرد: دشمن سعی می‌کند ناامیدی را تزریق کند؛ اما ما در حوزه شهرداری ظرفیت‌های بی نظیری برای خدمت به مردم داریم. سعی می‌کنیم در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری و فرهنگی و اجتماعی می‌توانیم این کار را انجام دهیم. خوشحالیم که امروز این بسته را به مردم هدیه می‌کنیم. 

وی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از نظر تنوع برای نخستین‌بار چنین رونمایی انجام می‌شود و حجم قابل توجهی از تجهیزات خریداری شده است، اظهار کرد: این تنها بخشی از برنامه‌های تجهیزاتی است و تا پایان سال، موارد جدیدی به مجموعه اضافه خواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه این حجم از خرید یک جهش محسوب می‌شود و آثار آن در شهر به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود، گفت: تجهیزات ماشین‌های دوکابین آتش‌نشانی در شهرداری بسیار محدود و فرسوده بود، اما ورود این ماشین‌های نو سرعت عملیات‌ها را افزایش می‌دهد و نتیجه آن در کوتاه‌ترین زمان خود را نشان خواهد داد.

وی یادآور شد: ما از چهار سال پیش متوجه کمبود جدی در این زمینه بودیم.

شهردار تهران ادامه داد: بخشی از تجهیزات خریداری شده همچون نردبان و بیل‌ها وارداتی است، اما بخشی دیگر در داخل تجهیز شده است.

به گفته زاکانی، ۳۵ دستگاه خودروی دوکابین آتش‌نشانی تا عید وارد خواهد شد و روند افزایش تجهیزات بدون سقف ادامه می‌یابد. همچنین کابین‌های ۵۰۰۰ لیتری، بیل، لودر و سایر ماشین‌آلات از جمله ناوگان جدیدی هستند که در آینده به مجموعه افزوده خواهند شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: شهردار تهران ، خودروی آتش نشانی
