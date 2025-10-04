باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -جشن "غنچههای البرزی" امروز بهطور متمرکز در سالن رضوان کرج برگزار شد. این رویداد شاد و پرانرژی با حضور نوآموزان پیشدبستانی استان البرز، فضایی از شور و نشاط را در میان کودکان ایجاد کرد.
امروز، جشن "غنچههای البرزی" با هدف ارتقاء آگاهیهای آموزشی و تقویت روحیه نشاط در میان نوآموزان پیشدبستانی استان البرز در سالن رضوان کرج برگزار شد. این جشن، که با حضور مسئولان آموزشی، معلمان و موسسان پیشدبستانی برگزار گردید، فضایی شاد برای نوآموزان فراهم آورد. در حال حاضر، استان البرز دارای ۱۸ هزار نوآموز پیشدبستانی است که تحت پوشش ۷۷۰ مرکز پیشدبستانی فعال قرار دارند.
در این مراسم، علاوه بر شادی و تفریح کودکان، مسئولان تاکید کردند که تمامی موسسان پیشدبستانی باید اطلاعات نوآموزان خود را در سامانه سیدا ثبت کنند تا فرآیندهای آموزشی و نظارتی بهطور شفاف و دقیق انجام شود. این سامانه بهعنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت دادهها و پیگیری وضعیت نوآموزان در مراکز پیشدبستانی استان البرز شناخته میشود.
جشن غنچههای البرزی با برنامههای متنوع آموزشی و تفریحی شامل نمایشهای گروهی، بازیهای تعاملی و فعالیتهای هنری، تجربهای شاد و مفرح برای نوآموزان فراهم آورد.
این رویداد بهطور ویژه به تقویت ارتباطات اجتماعی کودکان و ایجاد انگیزه برای حضور فعال در محیطهای آموزشی کمک کرد و امید است که برگزاری چنین مراسمهایی به ارتقاء سطح آموزشی و روحیه کودکان در استان البرز منجر شود.