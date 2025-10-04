باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ایران با اعلام اینکه بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های جدید خود، پنجمین مرحله پیش‌فروش سکه طلا را به روش حراج برگزار می‌کند، اعلام کرد: در این مرحله، متقاضیان باید از امروز تا دوشنبه اقدام به واریز وجه کرده و روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه معاملات سکه طلا ثبت کنند.

روش قیمت گذاری در پنجمین پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی مطابق با تعیین قیمت به روش حراج است یعنی قیمت از سوی متقاضی تعیین و ثبت خواهد شد؛ بنابراین، کسانی در این پیش فروش برنده خواهند شد که در بازه قیمتی مورد تایید بانک مرکزی اقدام به ثبت سفارش کنند. ضمنا فرآیند تخصیص صرفاً بر اساس اولویت قیمتی انجام خواهد شد. بدین معنا که پیشنهاد‌هایی با قیمت بالاتر در اولویت تخصیص قرار می‌گیرند.

زمان ثبت سفارش هیچ‌گونه تأثیری در اولویت تخصیص نخواهد داشت؛ بنابراین، تمامی متقاضیان می‌توانند در طول بازه زمانی تعیین‌شده، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کرده و تعداد و قیمت پیشنهادی موردنظر را درج نمایند.

قیمت پیشنهادی می‌تواند بر اساس معیار‌هایی مانند مدت زمان باقی‌مانده تا تحویل سکه در سررسید و ارزش زمانی تعیین شود.

پس از پایان مهلت ثبت سفارش، بانک مرکزی از میان سفارش‌های ثبت‌شده، به تعداد مشخص و در بازه قیمتی مورد پذیرش، سکه تخصیص خواهد داد؛ از این رو، توصیه می‌شود متقاضیان پیش از ثبت سفارش، با فرآیند حراج و نحوه درج قیمت پیشنهادی آشنا شوند. برای این منظور، مرور جلسات گذشته حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌تواند راهگشا باشد.

شایان ذکر است، هر فرد با یک کد ملی می‌تواند در مجموع ۱۵ قطعه سکه پیش‌خرید کند که این تعداد شامل ۳ سکه تمام، ۵ نیم‌سکه و ۷ ربع‌سکه است.

اگر شخصی در مرحله چهارم پیش‌فروش در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور خریدی انجام داده باشد، آن مقدار از سقف ۱۵ قطعه کم می‌شود.

این گزارش حاکی است، زمان واریز وجه از امروز شنبه ۱۲ مهرماه آغاز می‌شود و تا روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ادامه خواهد داشت.

علاقمندان شرکت در پنجمین مرحله پیش سکه طلا می‌توانند با مراجعه به سامانه معاملات سکه طلا به نشانی اینترنتی market.ice.ir ضمن ثبت نام و احراز هویت، اقدام به ثبت سفارش کنند. ثبت سفارش در روز سه شنبه صورت خواهد گرفت.

گفتنی است، اشخاصی که پیش از این اقدام به ثبت نام و احراز هویت در این سامانه کرده‌اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند. اطلاعات تکمیلی بزودی از طریق آگهی پیش فروش منتشر می‌شود؛ از این رو، علاقمندان به شرکت در این مرحله از پیش فروش حتما جزییات تکمیلی را در وب سایت مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی ice.ir مطالعه کنند.