مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از آغاز کشت اولین مزرعه کلزای این شهرستان با رقم اکاپی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اعلام خبر کشت اولین زراعت کلزا در شهرستان ساری، گفت: این اقدام گامی مهم و استراتژیک در راستای توسعه کشاورزی پایدار و افزایش بهره‌وری در تولیدات گیاهی شهرستان است.

او با اشاره به اینکه این کشت در منطقه کیاسر، روستای ایول، توسط کشاورز پیشرو قدیر نوریان انجام شد، افزود: سطح زیرکشت این محصول در مرحله نخست، بالغ بر ۶ هکتار بوده و عملیات کشت مکانیزه با استفاده از تجهیزات نوین کشاورزی انجام شد که رقم انتخاب شده برای این کشت رقم اکاپی است و از آن به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و بازدهی مطلوب، استقبال شد.

علوی ادامه داد: در اکثر مناطق کشور، زمان شروع کشت کلزا از اوایل مهر ماه است، هرچند با توجه به رقم انتخابی و شرایط اقلیمی منطقه، این زمان ممکن است متفاوت باشد. لازم است توجه داشت که گیاه کلزا هنگام رسیدن سرما باید در مرحله ۶ تا ۸ برگی خود باشد تا بتواند به خوبی از سرما مقاومت نشان دهد و عملکرد مطلوبی دارا باشد.

او گفت: زراعت کلزا یکی از محصولات مهم دانه روغنی، علاوه بر ایجاد تنوع کشت در اراضی شهرستان، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود اقتصاد کشاورزان و افزایش درآمد پایدار آنان ایفا کند و این محصول با توجه به قابلیت چرخه زراعی مناسب، می‌تواند به کاهش علف‌های هرز و بهبود خاک کمک شایانی کند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری ضمن قدردانی از تلاش و همکاری کشاورزان پیشرو، آمادگی خود را برای ارائه آموزش‌های تخصصی، تامین نهاده‌های مورد نیاز و حمایت‌های فنی و کارشناسی جهت گسترش سطح زیرکشت کلزا در سال‌های آتی اعلام نمود.

