رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از کشف ۹۹ قبضه سلاح کلت کمری در شهرستان پیرانشهر خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از کشف ۹۹ قبضه سلاح کلت کمری در شهرستان پیرانشهر خبر داد.

 ناصر عتباتی افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره اطلاعات و انجام کارهای فنی و تخصصی لازم فردی که در حال حمل تعداد ۹۹ قبضه اسلحه کلت کمری بود، متوقف و سلاح‌های مورد نظر توقیف شد.

وی اضافه کرد: در این‌باره یک نفر متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت و با قرار صادره بازداشت شد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: مبارزه بی امان با قاچاق سلاح و مهمات در جریان است و دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهد افرادی سودجو برای مطامع و منافع شخصی امنیت کشور و مردم را به خطر بیاندازند و بی شک برخوردهای بازدارنده با این قانون شکنان و مجرمان معمول خواهد شد.

منبع: دادگستری آذربایجان‌غربی

برچسب ها: کشف سلاح گرم ، قاچاق سلاح
