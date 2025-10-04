باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجانغربی از کشف ۹۹ قبضه سلاح کلت کمری در شهرستان پیرانشهر خبر داد.
ناصر عتباتی افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته با اداره اطلاعات و انجام کارهای فنی و تخصصی لازم فردی که در حال حمل تعداد ۹۹ قبضه اسلحه کلت کمری بود، متوقف و سلاحهای مورد نظر توقیف شد.
وی اضافه کرد: در اینباره یک نفر متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت و با قرار صادره بازداشت شد.
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: مبارزه بی امان با قاچاق سلاح و مهمات در جریان است و دستگاه قضایی اجازه نمیدهد افرادی سودجو برای مطامع و منافع شخصی امنیت کشور و مردم را به خطر بیاندازند و بی شک برخوردهای بازدارنده با این قانون شکنان و مجرمان معمول خواهد شد.
منبع: دادگستری آذربایجانغربی