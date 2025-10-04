باشگاه خبرنگاران جوان - طبق مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، بیش از ۷۰ درصد شهروندان تهرانی نسبت ساعات کاری میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار رضایت کامل دارند.

نظافت و تمیزی بازار‌ها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز رضایت ۷۰.۵ درصد از پایتخت‌نشینان را به همراه داشته است. این در حالی است که ۷۰ درصد از مردم شهر تهران خرید‌های روزانه خود را از بازار‌های محلی میوه و تره‌بار انجام می‌دهند.

همچنین بر اساس این نظرسنجی، ۸۴.۲ درصد از تهرانی‌ها دسترسی مناسب میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار و به عبارتی فاصله میادین و بازار‌ها نسبت به محل سکونت خود را مناسب و نزدیک دانسته‌اند.

اما رضایت پایتخت‌نشینان به اینجا ختم نمی‌شود چرا که آنها ۷۹.۵ درصد قیمت مناسب محصولات میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار را به نسبت سطح شهر مناسب دانسته‌اند.

همچنین در نتایج این نظرسنجی عنوان شده است هر چند تنها ۱۰ درصد از مشتریان بازار‌های میوه و تره‌بار تجربه خرید آنلاین داشته‌اند، اما ۷۵ درصد از خریداران آنلاین میزان خرید را مطلوب ارزیابی کرده‌اند.

اطلاع‌رسانی قیمت‌ها و نرخنامه، ۶۲ درصد از رضایت شهروندان را به همراه داشته است و ۵۹ درصد از مشتریان میوه و تره‌بار تنوع محصولات را در بازار‌ها و میادین میوه و تره‌بار مناسب دانسته‌اند.

منبع: روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران