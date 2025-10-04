بیش از ۷۰ درصد از شهروندان تهرانی نسبت ساعات کاری میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار رضایت کامل دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، بیش از ۷۰ درصد شهروندان تهرانی نسبت ساعات کاری میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار رضایت کامل دارند.

نظافت و تمیزی بازار‌ها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز رضایت ۷۰.۵ درصد از پایتخت‌نشینان را به همراه داشته است. این در حالی است که ۷۰ درصد از مردم شهر تهران خرید‌های روزانه خود را از بازار‌های محلی میوه و تره‌بار انجام می‌دهند.

همچنین بر اساس این نظرسنجی، ۸۴.۲ درصد از تهرانی‌ها دسترسی مناسب میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار و به عبارتی فاصله میادین و بازار‌ها نسبت به محل سکونت خود را مناسب و نزدیک دانسته‌اند.

اما رضایت پایتخت‌نشینان به اینجا ختم نمی‌شود چرا که آنها ۷۹.۵ درصد قیمت مناسب محصولات میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار را به نسبت سطح شهر مناسب دانسته‌اند. 

همچنین در نتایج این نظرسنجی عنوان شده است هر چند تنها ۱۰ درصد از مشتریان بازار‌های میوه و تره‌بار تجربه خرید آنلاین داشته‌اند، اما ۷۵ درصد از خریداران آنلاین میزان خرید را مطلوب ارزیابی کرده‌اند.

اطلاع‌رسانی قیمت‌ها و نرخنامه، ۶۲ درصد از رضایت شهروندان را به همراه داشته است و ۵۹ درصد از مشتریان میوه و تره‌بار تنوع محصولات را در بازار‌ها و میادین میوه و تره‌بار مناسب دانسته‌اند.

منبع: روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران

برچسب ها: میادین میوه و تره بار ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
زبان بازار برنج تغییر سیاست اشتباه را به مسئولان گوشزد می‌کند
قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین تهران اعلام شد
اختلاف قیمت ۴۸ درصدی میوه در میادین و بازار‌های میوه و تره بار به نسبت سطح شهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای و ترافیک سنگین در اتوبان آزادگان
دعوت طرفین پرونده برای حضور در جلسه رسیدگی به پرونده‌های ۴۷۷ در شعب دیوان عالی کشور ضروری است
انبوه‌سازان موظف به ساخت مدرسه در پروژه‌های شهری تهران هستند
تهران، پایتخت فرهنگ و همبستگی ایران
آخرین اخبار
دعوت طرفین پرونده برای حضور در جلسه رسیدگی به پرونده‌های ۴۷۷ در شعب دیوان عالی کشور ضروری است
انبوه‌سازان موظف به ساخت مدرسه در پروژه‌های شهری تهران هستند
تصادف زنجیره‌ای و ترافیک سنگین در اتوبان آزادگان
تهران، پایتخت فرهنگ و همبستگی ایران
قاچاق ۱۸۰ میلیاردی لوازم یدکی در تهران
هوش مصنوعی در داوری جشنواره همام به کار گرفته شد
سردار رادان: مرزنشینان، سنگر اول اقتدار ملی هستند
کشف ۳۸۵ دستگاه ماینر قاچاق از انبار یک کارخانه تولید لوازم خانگی
کش‌رو زن طلا در زندان
سارقان اماکن خصوصی دستگیر شدند
راه‌اندازی سامانه «بتا» برای استرداد اموال مسروقه
وزارت تعاون در شاخص‌های عمومی جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۳ اول شد
نسل آلفا مشتری پر و پا قرص محتوای بدون فیلتر
رضایت بیش از ۷۰ درصدی شهروندان تهرانی از میادین میوه و تره‌بار
ورود ۳۵ خودروی دوکابین آتش‌نشانی به پایتخت تا عید
جزئیات سقوط بالگرد امدادی در اشترانکوه/ علت حادثه مشخص نیست
دریافت کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است
یک کشته و ۳ زخمی در تصادف بزرگراه شهید آبشناسان
جلوگیری از ۳۱۰۹ ساخت‌وساز غیرمجاز در پایتخت
توقیف ۳۸ موتورسیکلت سنگین قاچاق در پایتخت
مرزنشینان نقش محوری در تأمین امنیت و تعامل با همسایگان دارند
فریب وام فوری را نخورید!
عیادت رئیس امداد و نجات هلال احمر از مصدومان حادثه بالگرد امدادی
بیکاری و مشکلات روانی مرا به اینجا رساند
صدور کیفرخواست پرونده یک نشان لوازم خانگی مطرح در دادسرای تهران
باغ راه حضرت زهرا (س) محل برگزاری تور دوچرخه سواری می شود
سردار منتظرالمهدی: امنیت پایدار در گرو پلیس مقتدر و مشارکت همگانی است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
بزرگراه نواب و بسیج ترافیک سنگینی را تجربه می‌کنند
دادخواست مردمی علیه تجاوزات آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه