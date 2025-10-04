باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای رادیویی در هفته نیروی انتظامی برنامههایی همچون «دور یک میز»، مسابقه «پی جو»، کتاب گویای «حیات جاوید»، «معادله مینا»، «به اضافه ورزش»، «گلی در میان مرداب»، «ایرانشهر»، «روی موج گفتوگو»، «مهربان باشیم» و ... را پخش میکنند.
برنامه «ایرانشهر» به مناسبت هفته نیروی انتظامی از شهرک آزمایش راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و پلیس راه آزاد راه تهران _ شمال روانه آنتن شبکه رادیویی ایران میشود.
شبکه رادیو فرهنگ با حالوهوای متفاوتی به این هفته میپردازد.
«مستند فرهنگ» با روایتی از زندگی و فعالیت برخی از شهدای فراجا روانه آنتن میشود، برنامههای «صبح به وقت فرهنگ» و «سرزمین من» هم پخش میکند.
شبکه رادیویی تهران ویژه این ایام چند برنامه را تدارک دیده است.
برنامههای «صبح نو تهران نو»، «عصر تهران»، «دور یک میز» و «همسایه سلام» با محوریت گفتوگو با رئیس پلیس تهران و ... پخش میشود.
برنامه فرهنگسرای گفتوگو با محوریت نقش و جایگاه نیروی انتظامی در حفظ نظم و امنیت جامعه از رادیو گفتوگو پخش میشود.
همچنین، برنامههای «به وقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو» و «سایهروشن» از دیگر تدارکات این شبکه رادیویی است.
برنامه «پیام ولایت» با موضوع سخنان رهبری درباره هفته نیروی انتظامی روانه آنتن رادیو پیام میشود.
همچنین این شبکه در این هفته مسابقه «پیجو» را هم برای مخاطبان برگزار میکند.
ایرانصدا با هدف احترام به ایثارگری نیروهای نیروی انتظامی و آگاهیرسانی به جامعه مجموعه کتابهای گویایی منتشر میکند که حاوی روایتهایی واقعی از زندگی، کار و شهادت شهدای ناجا است.
کتاب گویای ترفند، مجموعهای از داستانهای واقعی پلیسی است.
کتاب گویای حیات جاوید با موضوع شهادت و آموزههای مکتب اسلام تولید شده است.
کتاب گویای مهران میخندد اختصاص به زندگی و خاطرات شهید مهدی اقرع دارد.
از دیگر تولیدات ایرانصدا، کتاب گویای پلیس و من سرهنگ هستم، است.
برنامههای «صبح صبا»، «عصر صبا»، «شهر فرنگ»، «معادله مینا» و «هر صبایی یک تجربه» عنوان برنامههای رادیو صبا است که به گرامیداشت این هفته میپردازند.
شبکه رادیویی ورزش برنامه «به اضافه ورزش» را روانه آنتن میکند که ضمن گفتوگو با مسئولان ورزشی نیروی انتظامی به موضوع فعالیتها و برنامههای تیمهای ورزشی این نیرو میپردازد.
هچنین برنامههای «صبح و ورزش» و «عصرانه» هم با این موضوع روانه آنتن میشوند.
مجموعه نمایشی «گلی در میان مرداب» با موضوع مواد مخدر و پلیس به روی آنتن رادیو نمایش میرود.
شبکه رادیویی معارف قرار است برنامه «مهربان باشیم» را روانه آنتن کند.
این برنامه با اجرای علیرضا نایینیزاده پخش میشود.
شبکه رادیویی قرآن همزمان با ایام گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، پخش محافل قرآنی با حضور نیروهای رشید و تلاشگر انتظامی و همچنین قرائت آیهالکرسی توسط آنان را در باکسهای مختلف، در دستور کار دارد.