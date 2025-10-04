باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روایت دیدار سید حسن نصرالله و رهبر انقلاب در زمان کرونا + فیلم

دختر شهید سید حسن نصرالله روایتگر دیدار پدرش با رهبر معظم انقلاب در دوران همه گیری کرونا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زینب نصرالله، دختر شهید سید حسن نصرالله در برنامه «ملازمان حرم» از شبکه افق روایتگر دیدار سیدحسن نصرالله با رهبر انقلاب در زمان کرونا شد.

