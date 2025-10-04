وزارت بهداشت نوار غزه در گزارش روزانه خود از افزایش شمار شهدای جنگ جاری خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  بر اساس گزارش وزارت بهداشت نوار غزه، در ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ فلسطینی دیگر به شهادت رسیده و ۲۶۵ نفر زخمی شده‌اند. این در حالی است که به دلیل شدت بمباران‌ها و محدودیت‌های میدانی، بسیاری از قربانیان همچنان در زیر آوار یا در معابر شهری باقی مانده و امکان انتقال آنان به مراکز درمانی وجود ندارد.

با ثبت این آمار جدید، شمار کلی شهدای این جنگ نسل‌کُش از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۷ هزار و ۷۴ نفر رسیده و تعداد مجروحان به ۱۶۹ هزار و ۴۳۰ نفر افزایش یافته است. همچنین از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۳ هزار و ۴۸۶ نفر شهید و ۵۷ هزار و ۳۸۹ نفر زخمی شده‌اند.

در این گزارش به ثبت اطلاعات تکمیلی ۷۲۰ شهید دیگر نیز اشاره شده است. میان این شهدا، شمار زیادی از افرادی دیده می‌شوند که در حین دریافت کمک‌های بشردوستانه هدف حملات قرار گرفته‌اند. تنها در شبانه‌روز گذشته، ۶ نفر در این شرایط به شهادت رسیده و ۴۰ نفر زخمی شده‌اند که با این احتساب، شمار کلی «شهدای لقمه نان» به ۲،۶۰۳ نفر و تعداد مجروحان این گروه به بیش از ۱۹ هزار و ۹۴ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین از شهادت دو کودک دیگر بر اثر سوءتغذیه و گرسنگی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده است. با افزوده شدن این موارد، شمار قربانیان گرسنگی و سوءتغذیه به ۴۵۹ نفر، از جمله ۱۵۴ کودک، افزایش یافته است. از زمان اعلام رسمی وضعیت قحطی در غزه توسط نهاد‌های بین‌المللی، ۱۸۱ نفر از جمله ۳۹ کودک جان خود را از دست داده‌اند. این آمار هشداردهنده، عمق فاجعه انسانی در نوار غزه را به تصویر می‌کشد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای غزه ، جنگ غزه
