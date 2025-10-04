باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کامران باقری لنکرانی رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی سلامت زنان، گفت: براساس آخرین برآوردهای انجام شده، حدود ۱۰ درصد بار بیماریهایی شایع میان بانوان ایرانی مربوط به افسردگی و اضطراب است و این مساله باید موضوع بررسیهای علمی قرار گیرد.
او اظهار کرد: شرایط بحرانی هم باعث تشدید شدن این مسائل میشود به گونهای که طبق برخی از آمارها در جنگ ۱۲ روزه، این چالشها حدود ۴۰ درصد افزایش یافت که این مساله در سمینار بین المللی سلامت زنان بررسی میشود.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی سلامت زنان افزود: برخی بیماری هم ریشه در عوامل روانی دارد و یا توسط این عامل تشدید میشود که بیماریهای قلبی و عروقی، سرطانها از جمله آنها است.
لنکرانی ادامه داد:سرطان پوست و پستان شایعترین گونههای سرطان در میان زنان ایرانی است که در این ۱۰ سال هم روند افزایشی داشته؛ البته بخشی از این افزایش آمار نیز ناشی از افزایش میزان تشخیص این بیماری است.
او اضافه کرد: سرطان روده بزرگ و سرطان ریه نیز در ردههای بعدی شیوع در میان بانوان ایرانی است.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان عنوان کرد: نرخ مصرف دخانیات هم در زنان ایرانی افزایش پیدا کرده، چنانکه حدود پنج درصد زنان دخانیات را به صورت روزمره استفاده میکنند و رشد مصرف دخانیان در خانمها بیشتر از آقایان بوده است که این باعث تشدید سرطان ریه در زنان میشود.
باقری لنکرانی ابراز کرد: یکی از معضلاتی که با آن روبهرو هستیم سالمندی در جمعیت ایران است که به همین خاطر یک ستاد جوانی جمعیت در کشور داریم و یکی از سخنرانهای این سمینار دکتر وحیده دستجردی است.
باقری لنکرانی تاکید کرد: امید به زندگی در زنان ایرانی به حدود ۷۸ سال رسیده و در آقایان حدود ۷۵ سال است که البته سالمندی زنان در ۱۰ سال ژایانی عمر در بیشتر مواقع همراه با ناتوانی و دردهای عضلانی و این قبیل مسائل است.
لنکرانی با بیان اینکه نرخ خودکشی در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین تر، اما روند آن در کشور نگران کننده است، گفت: در جامعه ما اقدام به خودکشی در بین بانوان بیشتر است، اما بیشتر خودکشیهای کامل در میان آقایان اتفاق میافتد.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان ادامه داد: در مجموع، طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بار آسیب به خود در ایران حدود یک و نیم درصد کاهش یافته، اما در برخی از گروههای خاص همچون پزشکان و دستیاران افزایشی وجود دارد که نیاز است با یک نگاه بین بخشی و چند لایه به آن پرداخته شود که در این سمینار هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او گفت: چهاردهمین دوره سمینار بین المللی سلامت زنان را در ۱۶ و ۱۷ مهرماه در شیراز خواهیم داشت تلاش ما در این سمینار ان است که با یک نگاه بین بخشی و بین رشتهای به موضوع سلامت زنان بپردازیم.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان اضافه کرد: با اینکه با بحرانهایی همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تابستان امسال روبهرو بودیم، اما این سمینار جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است.
باقری لنکرانی بیان کرد: حدود ۶۰۰ خلاصه مقاله از نقاط مختلف کشور دریافت کردهایم که نشان میدهد این سمینار مورد استقبال محققین در سراسر کشور است.
او عنوان کرد: این دوره از کنفرانس بینالمللی سلامت زنان به موضوع سلامت و روان میپردازد و آثاری در خصوص ارتباط سلامت روان، اجتماعی و معنوی و سلامت جسمی ارائه میشود.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان گفت: با توجه به شرایط پسا بحرانی که با آن مواجه هستیم سبب افزایش بیماریهای اعصاب و روان شده و نیاز به تاب آوری بیشتر ملموس میشود.
باقری لنکرانی اظهار کرد: منطقه ما طی این مدت ناآرام بوده و یکی از قربانیان اصلی این وضعیت، خانمها بودند؛ چنانکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر ۱۲ درصد از شهدا خانمها بودهاند و سلامت روان زنان و خانواده تحت تاثیر قرار گرفت.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان عنوان کرد: تلاش شده با یک نگاه بین بخشی، تاب آوری جامعه در این شرایط مورد بررسی قرار گیرد و به وظایف دستگاهها و فرهنگ سازی پرداخته شود.