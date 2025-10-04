باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - دیمیتری باکانوف، رئیس آژانس فضایی روسیه، در پیامی تصویری به مناسبت مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا در ایران، ضمن خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان این رویداد، بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اکتشافات فضایی تأکید کرد.

وی با اشاره به تاریخچه این رویداد گفت: «هفته جهانی فضا هر ساله از چهارم اکتبر آغاز می‌شود؛ روزی که در سال ۱۹۵۷ دانشمندان و مهندسان اتحاد جماهیر شوروی نخستین ماهواره مصنوعی زمین را پرتاب کردند و عصر اکتشافات فضایی آغاز شد.»

باکانوف با بیان اینکه شعار امسال هفته جهانی فضا به «زندگی در فضا» اختصاص دارد، افزود: «ما در روسیه افتخار داریم که نخستین گام‌های بزرگ در این عرصه را برداشتیم؛ از اعزام نخستین انسان به ماورای زمین گرفته تا پرتاب اولین سفینه فضایی با سرنشین زن، انجام نخستین پیاده‌روی فضایی و ساخت ایستگاه‌های مداری. این دستاورد‌ها بخشی از تاریخ مشترک بشریت در اکتشافات فضایی است.»

رئیس آژانس فضایی روسیه با تأکید بر نقش همکاری‌های بین‌المللی گفت: «کیهان‌نوردی علمی بسیار پیچیده و پرهزینه است و بدون مشارکت کشور‌ها اجرای پروژه‌های بزرگ امکان‌پذیر نخواهد بود. بارزترین نمونه این همکاری، ایستگاه فضایی بین‌المللی است که طی ۲۵ سال گذشته فضانوردانی از کشور‌های مختلف به صورت مداوم در آن فعالیت کرده‌اند.»

وی با اشاره به برنامه‌های آینده روسیه اظهار داشت: «در حال کار بر روی ایجاد ایستگاه مداری جدید روسی هستیم و آماده‌ایم تا شرایط برابر برای تمامی شرکا فراهم کنیم. خوشحال خواهیم شد که دوستان ایرانی خود را نیز در این پروژه ببینیم؛ مذاکرات اولیه با سازمان فضایی ایران آغاز شده است.»

باکانوف افزود: «در قالب این پروژه، امکان توسعه فناوری‌های مورد نیاز برای مونتاژ سامانه‌های بین‌سیاره‌ای، انتقال فضاپیما‌های سرنشین‌دار و سامانه‌های فرود و برخاست از سطح ماه نیز پیش‌بینی شده است. روسیه و چین نیز همکاری مشترکی را برای ایجاد ایستگاه بین‌المللی علمی قمری آغاز کرده‌اند که تاکنون ۱۳ کشور به آن پیوسته‌اند.»

وی ماه را نخستین گام بشر برای خروج از مدار پایین زمین دانست و گفت: «ایده‌های متعددی برای مأموریت انسانی به مریخ در حال توسعه است. این مسیر چالش‌های فنی زیادی دارد، اما دانشمندان و مهندسان سراسر جهان در حال کار برای تحقق آن هستند. در این زمینه نیز آماده همکاری با دانشمندان و مهندسان ایرانی هستیم.»

رئیس آژانس فضایی روسیه در پایان تأکید کرد: «امیدوارم در آینده کشور‌های ما بتوانند همکاری‌های مؤثری برای پیشبرد اکتشافات صلح‌آمیز فضا داشته باشند.»