مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت:این استان رتبه ششم کشور در جمعیت سالمندی را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر _فرگل صحاف در نشست موضوعی روز جهانی سالمند با اشاره به اینکه پیش از این آذربایجان شرقی در رتبه ۵ پیرترین استان کشور قرار داشت گفت: نزدیک به ۱۴ درصد جمعیت استان در سن سالمندی قرار دارند.

صحاف گفت: ۸۳ درصد جمعیت سالمندی استان امورات خودشان را به راحتی انجام داده و از هیچ کدام از خدمات بهزیستی استفاده نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر روند جمعیتی کشور به این صورت پیش برود سال ۱۴۳۰ یک سوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی از راه اندازی سالن‌های مهر در قالب طرح سلام برای سالمندان خبر داد و افزود: در این طرح که از یک مدرسه در تبریز آغاز شده سالن‌های مدارس بعد از ظهر در اختیار سالمندان قرار خواهد گرفت تا مسائل سالمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از ظرفیت آنها برای حل مسائل جامعه استفاده شود.

به گفته صحاف در کشور ما افراد بالای ۶۰ سال و طبق نظر سازمان بهداشت جهانی افراد بالای ۶۵ سال جزو قشر سالمند محسوب می‌شوند.

