وزیر آموزش و پرورش از برنامه‌ریزی برای اجباری شدن دوره‌های پیش‌دبستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی‌رضاکاظمی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت گسترش عدالت آموزشی در جمع خبرنگاران گفت: لازم است نظام آموزشی کشور به سمتی حرکت کند که دوره‌های پیش‌دبستانی یک و دو، همانند دوره ابتدایی، جزو آموزش‌های عمومی و اجباری محسوب شوند. تحقق این هدف نیازمند وضع قانونی مشخص است تا هیچ کودکی از حق تحصیل و آموزش رسمی در کشور محروم نماند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که کشور از نظر زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی وضعیت مطلوبی دارد اما همچنان برخی دانش‌آموزان از چرخه تعلیم و تربیت بازمی‌مانند؛ افزود: برای بازگرداندن این گروه به نظام آموزشی باید سازوکارهای گوناگون و متناسبی طراحی شود.

 به گفته کاظمی، در این زمینه برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شده تا کیفیت آموزش و نحوه گزینش مربیان به‌صورت مطلوب‌تری سامان یابد.

کاظمی ادامه داد: در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در زمینه جذب و آموزش نیروهای انسانی، ارتقای مهارت مربیان، تدوین برنامه‌های درسی و افزایش پوشش تحصیلی صورت گرفته که نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. امید می‌رود با همراهی دولت و مجلس، بتوانیم اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه را به طور کامل محقق کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وجود حدود یک میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل اظهار کرد: عوامل مختلفی در این مسئله دخیل است؛ از فقر اقتصادی گرفته تا مهاجرت، مسائل فرهنگی، بیماری‌های جسمی یا معلولیت و حتی تحصیل در خارج از کشور. باید برای هرکدام از این گروه‌ها تمهیداتی اندیشیده شود تا هیچ دانش‌آموزی از چرخه آموزش و پرورش باز نماند.

کاظمی همچنین با تأکید بر اهمیت دوره پیش‌دبستانی گفت: این مقطع نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و رفتارهای اولیه کودکان دارد و تغییر این رفتارها در سال‌های بعد دشوار است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بخش عمده‌ای از مهارت‌های اجتماعی، اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس در همین دوران شکل می‌گیرد. همچنین رشد جسمی، حرکتی و روانی کودک در این سن اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که با همکاری خانواده‌ها می‌توان بسیاری از مشکلات احتمالی را پیش از ورود به مدرسه شناسایی و برطرف کرد

برچسب ها: جشن غنچه ها ، پیش دبستانی
خبرهای مرتبط
کاظمی: توزیع شیر در مدارس در دستور کار است
پایان دوشیفته شدن مدارس در شهرستان‌های استان تهران
ضریب پوشش پیش‌دبستانی به ۴۶ درصد رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دوشیفته شدن مدارس در شهرستان‌های استان تهران
اختلال GPS‌ها چه زمانی رفع می‌شود؟
تشکیل ۲ تیم برای بررسی حادثه انفجار در آزمایشگاه دانشکدگان دانشگاه تهران
کاهش چشمگیر تراکم کلاس‌های درس در استان تهران/ کاهش چشمگیر تراکم کلاس‌های درس
ایران در جمع ۱۰ کشور فعال در برگزاری هفته جهانی فضا
شرط ورود دارو‌های جدید به فهرست رسمی دارویی کشور
ترویج فرهنگ ایثار با نام شهدا در مدارس
علاقه روسیه برای همکاری با ایران در ایجاد ایستگاه مداری جدید/ساخت ایستگاه علمی قمری با حضور ۱۳ کشور
ضریب پوشش پیش‌دبستانی به ۴۶ درصد رسید
ثبت ۲۵ هزار و ۵۳۰ ماموریت در هفته گذشته
آخرین اخبار
عرضه مرورگر رایگان مبتنی بر هوش مصنوعی Perplexity
پرتاب ماهواره باید به بهبود خدمات رسانی به مردم منجر شود
آلودگی هوا چگونه به قلب و مغز می‌رسد؟
تشکیل ۲ تیم برای بررسی حادثه انفجار در آزمایشگاه دانشکدگان دانشگاه تهران
ماهواره‌های ظفر ۲ و پایا در ماه‌های آتی پرتاب می‌شوند/ آماده پرتاب پارس ۲ هستیم
ترویج فرهنگ ایثار با نام شهدا در مدارس
المپیک فناوری بستری برای اتصال ایران به اکوسیستم جهانی است
برگزاری دومین دوره رقابت‌های بین المللی المپیک فناوری در ۵ حوزه و حضور ۶۰ کشور دنیا
اختلال GPS‌ها چه زمانی رفع می‌شود؟
کاهش چشمگیر تراکم کلاس‌های درس در استان تهران/ کاهش چشمگیر تراکم کلاس‌های درس
ایران در جمع ۱۰ کشور فعال در برگزاری هفته جهانی فضا
ضریب پوشش پیش‌دبستانی به ۴۶ درصد رسید
علاقه روسیه برای همکاری با ایران در ایجاد ایستگاه مداری جدید/ساخت ایستگاه علمی قمری با حضور ۱۳ کشور
پایان دوشیفته شدن مدارس در شهرستان‌های استان تهران
شرط ورود دارو‌های جدید به فهرست رسمی دارویی کشور
ثبت ۲۵ هزار و ۵۳۰ ماموریت در هفته گذشته
معرفی پودری گیاهی برای ترمیم زخم‌ها + فیلم
فشار خون را در خانه بسنجیم یا در مراکز درمانی؟ + فیلم
قند و شیرینی‌جات باعث وزن‌گیری سالم جنین نمی‌شوند