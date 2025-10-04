باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی‌رضاکاظمی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت گسترش عدالت آموزشی در جمع خبرنگاران گفت: لازم است نظام آموزشی کشور به سمتی حرکت کند که دوره‌های پیش‌دبستانی یک و دو، همانند دوره ابتدایی، جزو آموزش‌های عمومی و اجباری محسوب شوند. تحقق این هدف نیازمند وضع قانونی مشخص است تا هیچ کودکی از حق تحصیل و آموزش رسمی در کشور محروم نماند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که کشور از نظر زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی وضعیت مطلوبی دارد اما همچنان برخی دانش‌آموزان از چرخه تعلیم و تربیت بازمی‌مانند؛ افزود: برای بازگرداندن این گروه به نظام آموزشی باید سازوکارهای گوناگون و متناسبی طراحی شود.

به گفته کاظمی، در این زمینه برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شده تا کیفیت آموزش و نحوه گزینش مربیان به‌صورت مطلوب‌تری سامان یابد.

کاظمی ادامه داد: در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در زمینه جذب و آموزش نیروهای انسانی، ارتقای مهارت مربیان، تدوین برنامه‌های درسی و افزایش پوشش تحصیلی صورت گرفته که نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. امید می‌رود با همراهی دولت و مجلس، بتوانیم اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه را به طور کامل محقق کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وجود حدود یک میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل اظهار کرد: عوامل مختلفی در این مسئله دخیل است؛ از فقر اقتصادی گرفته تا مهاجرت، مسائل فرهنگی، بیماری‌های جسمی یا معلولیت و حتی تحصیل در خارج از کشور. باید برای هرکدام از این گروه‌ها تمهیداتی اندیشیده شود تا هیچ دانش‌آموزی از چرخه آموزش و پرورش باز نماند.

کاظمی همچنین با تأکید بر اهمیت دوره پیش‌دبستانی گفت: این مقطع نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و رفتارهای اولیه کودکان دارد و تغییر این رفتارها در سال‌های بعد دشوار است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بخش عمده‌ای از مهارت‌های اجتماعی، اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس در همین دوران شکل می‌گیرد. همچنین رشد جسمی، حرکتی و روانی کودک در این سن اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که با همکاری خانواده‌ها می‌توان بسیاری از مشکلات احتمالی را پیش از ورود به مدرسه شناسایی و برطرف کرد