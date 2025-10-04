نشست بررسی برنامه‌های تامین سوخت زمستانی با حضور وزیر نفت و معاونان وی، با هدف بررسی آخرین تمهیدات لازم برای پایداری تامین سوخت کشور در آستانه فصل سرد سال برگزار شد؛ آمارها حاکی از رشد قابل توجه ذخایر سوخت مایع و گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه پارسال است.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده در این نشست، میزان ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عزم جدی وزارت نفت برای تأمین پایدار سوخت‌رسانی در کشور است.

وزارت نفت با تأمین مستمر خوراک نیروگاه‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ که با موج بی‌سابقه گرما و افزایش مصرف برق همراه بود، نقش موثری در مدیریت این شرایط ایفا کرد؛ به‌طوری که حجم گاز تحویلی به نیروگاه‌های کشور در این بازه زمانی، با افزایش ۲ میلیارد مترمکعبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۵۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید.