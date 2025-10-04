شهروندخبرنگار ما به بهانه آغاز سال تحصیلی تصاویری از برگزاری جشن غنچه ها و بازگشایی مراکز پیش دبستانی در شهرستان بهارستان استان تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن آغاز سال تحصیلی مراکز پیش دبستانی با حضور عبدالحمید شرفی سرپرست فرمانداری، حجت الاسلام والمسلمین حسینی امام جمعه بخش بوستان، فاضل نجفی بخشدار و شماری از مسئولین و اولیای نوآموزان در یکی از مراکز غیرانتفاعی روستای همدانک برگزار شد. در این آیین ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، بر اهمیت دوره پیش‌دبستانی و ابتدایی در شکل‌گیری شخصیت و تربیت کودکان تاکید شد. چرا این دوران فرصتی ارزشمند برای رشد و بالندگی کودکان است. دارند نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان با اشاره به نهضت مدرسه و عدالت آموزشی دولت چهاردهم، تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در تأمین زمین مدارس جدید، بزودی شاهد آغاز احداث مدارس در شهرستان و کاهش مدارس دو شیفته و تعداد دانش آموزان در کلاس‌های درس خواهیم بود.لازم به ذکر است با احداث و بهره برداری از مدارس جدید، مدارس دو شیفته این شهرستان کاهش خواهد یافت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.