\u062d\u0627\u062a\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0637\u0631\u062d \u0646\u0647\u0636\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0645\u0627\u0631\u0644\u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0641\u0627\u0632 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0627 \u06f8 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u0648 \u0628\u0627 \u06f6\u06f7 \u062f\u0631\u0635\u062f \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a \u0641\u06cc\u0632\u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0633\u0641\u062a\u200c\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0641\u0627\u0632 \u062f\u0648\u0645 \u0647\u0645 \u0628\u0627 \u06f8 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc\u060c \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0648 \u062c\u0627\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0647\u200c\u0632\u0648\u062f\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0633\u0627\u062e\u062a \u0622\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.