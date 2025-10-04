فرماندار خداآفرین گفت: فاز نخست طرح نهضت ملی مسکن شهر خمارلو تا آخر سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

حاتمی در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن شهر خمارلو گفت: فاز نخست این طرح با ۸ واحد مسکونی و با ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله سفت‌کاری است.

وی افزود: زمین فاز دوم هم با ۸ واحد مسکونی، تامین و جانمایی شده است و به‌زودی عملیات ساخت آن نیز شروع می‌شود.

برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، واحد مسکونی
خبرهای مرتبط
افتتاح پروژه ۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن هوراند دربهمن‌ماه
بهره برداری از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در شهر جدید سهند
سرعت بخشی به پروژه‌های مسکن ملی در سهند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لزوم حمایت ویژه از تولید و صادرات فرش هریس
تاکید بر تحقق نظام بهره وری و هوشمند سازی بیمارستان‌ها
راه اندازی فروش آنلاین بلیت قطار تبریز - تربیت معلم
آخرین اخبار
راه اندازی فروش آنلاین بلیت قطار تبریز - تربیت معلم
تاکید بر تحقق نظام بهره وری و هوشمند سازی بیمارستان‌ها
لزوم حمایت ویژه از تولید و صادرات فرش هریس
آسفالت‌ریزی راه ۱۱ روستا در خداآفرین
گشت‌های مشترک نظارت بر اقلام اساسی در آذربایجان‌شرقی