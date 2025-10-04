باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیا اعلام کرد که بیش از دو میلیون نفر در سراسر این کشور روز جمعه در بیش از ۱۰۰ شهر دست به تجمع زدند و در یک اعتصاب سراسری یکروزه برای حمایت از ساکنان غزه و بازداشت اعضای یک هیئت کمکرسانی بشردوستانه در قالب ناوگان صمود شرکت کردند.
اتحادیههای کارگری ایتالیا پس از توقیف کاروان دریایی «صمود» توسط نیروهای دریایی اسرائیل در شب چهارشنبه، که قصد شکستن محاصره دریایی اسرائیل و رساندن کمک به غزه را داشت، این اعتصاب را اعلام کردند. از آن زمان، اعتراضات و تظاهراتی در سراسر اروپا و جهان شکل گرفته که در ایتالیا از شدت بیشتری برخوردار بوده است.
«جورجیا ملونی»، نخستوزیر محافظهکار ایتالیا، به شدت از این اعتصاب انتقاد کرد. وی پیشبینی کرد که این اقدام باعث اختلاف گسترده در سراسر کشور خواهد شد و گفت که این کار انگیزه سیاسی داشته و دولت راستگرای او را هدف گرفته است.
بر اساس گزارش اتحادیه CGIL، تنها ۳۰۰٬۰۰۰ نفر در خیابانهای رم راهپیمایی کردند، در حالی که میانگین مشارکت ملی در اعتصاب سراسری حدود ۶۰ درصد بود که منجر به توقف تمام خدمات اصلی در بخشهای کلیدی از جمله حمل و نقل و مدارس شد.
در فلورانس، معترضان به دروازههای مرکز تمرین تیم ملی فوتبال ایتالیا نزدیک شدند تا تقاضا کنند که بازی مقدماتی جام جهانی مقابل اسرائیل به دلیل جنگ در غزه برگزار نشود.
قرار است ایتالیا در تاریخ ۱۴ اکتبر میزبان اسرائیل در شهر اودینه باشد. اما اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در حال بررسی تعلیق عضویت اسرائیل به دلیل جنگ است. بازیکنان در مرکز تمرین کورچیانو در فلورانس حاضر نبودند، اما تیم روز دوشنبه در آنجا گرد هم خواهد آمد.
به نظر میرسید معترضان در طرف مقابل خیابان مجموعه فوتبال رفتاری مسالمتآمیز داشتند و پلاکاردی را بلند کرده بودند که به زبان ایتالیایی نوشته بود: «صهیونیسم را با مقاومت متوقف کنیم.»
صبح روز جمعه، حدود ۱۰۰٬۰۰۰ نفر در یک گردهمایی در شهر میلان در شمال ایتالیا شرکت کردند. درگیریهایی به طور مختصر در آنجا شعلهور شد پس از آنکه گروهی از معترضان که بزرگراه شهر را مسدود کرده بودند، شروع به پرتاب بطری به سمت پلیس کردند و پلیس نیز با پرتاب گاز اشکآور پاسخ داد.
درگیریهای پراکندهای نیز در تورین، بولونیا و ناپل رخ داد، اما اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات مسالمتآمیز بودند.
ملونی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: «من هنوز معتقدم که همه اینها هیچ سودی برای مردم فلسطین ندارد. از طرف دیگر، میفهمم که مشکلات زیادی برای مردم ایتالیا به وجود خواهد آورد.» وی با محکوم کردن این اعتصاب افزود: «انقلابها و آخر هفتههای طولانی با هم جور درنمیآیند.»
این رهبر ایتالیایی تحت فشار فزایندهای برای تغییر موضع ایتالیا به عنوان یک حامی دیرینه اسرائیل در مناقشه غزه قرار دارد، در حالی که خواستارهای فزایندهای برای توقف فاجعه بشردوستانه عظیمی که در غزه در حال وقوع است، به وجود آمده است.
اسپانیا و پرتغال روز شنبه خود را برای تظاهرات گسترده در اعتراض به جنگ آماده کردند.
اعتراضات در مادرید و بارسلونای اسپانیا از هفتهها قبل فراخوانده شده بود، در حالی که فراخوانها برای تظاهرات در رم و لیسبون پس از خشم گسترده ناشی از توقیف کاروان کمکرسانی توسط اسرائیل صورت گرفت؛ کاروانی که از بارسلون حرکت کرده بود و قصد شکستن محاصره سرزمین فلسطینی را داشت.
اسپانیا در هفتههای اخیر شاهد افزایش حمایت از فلسطینیان بوده است، در حالی که دولت این کشور تلاشهای دیپلماتیک خود را علیه دولت افراطی راست بنیامین نتانیاهو تشدید میکند. ماه گذشته، اعتراضات علیه حضور یک تیم دوچرخهسواری متعلق به اسرائیل به طور مکرر مسابقه ووئلتای اسپانیا را مختل کرد، در حالی که «پدرو سانچز»، نخستوزیر اسپانیا، جنگ در غزه را «نسلکشی» خواند و خواستار ممنوعیت تمام تیمهای اسرائیلی از رویدادهای ورزشی بینالمللی شد.
فراخوانها برای اعتراض در اروپای جنوبی در حالی مطرح میشود که حماس اعلام کرده است برخی از عناصر طرح ارائه شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور ایالات متحده، برای پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله را پذیرفته است؛ جنگی که بزرگترین شهر غزه را با قحطی مواجه کرده و اتهامات نسلکشی علیه اسرائیل را برانگیخته است.
تظاهرات در بارسلونا قرار است از ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی آغاز شود و مادرید در عصر همان روز ادامه خواهد یافت.
منبع: اسوشیتدپرس