کتاب «قندیل» اثر کیانوش گلزار راغب که خاطرات بهار (عضو سابق سازمان پژاک) است، به کوشش انتشارات سوره مهر منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «قندیل» اثر دیگری از کیانوش گلزار راغب است که در زمینه آشنایی مردم بهخصوص جوانان با افکار و عقاید ناسالم و عملکرد گروهکهای مسلح تجزیهطلب فعالیت میکند. این کتاب حاصل ۱۰ ساعت گفتوگو و مصاحبه با بهار (عضو سابق سازمان پژاک) و ماهها تحقیق و پژوهش درباره این گروهک است.
گلزار راغب درباره اهمیت تألیف این کتاب در مقدمه آن نوشته است: «در غرب کشورمان، از همان روزهای اول انقلاب، حزبها و سازمانهای زیادی سر بلند کردند و دست به مبارزه مسلحانه زدند و خسارات مالی و جانی زیادی بر کشورمان وارد کردند. حزب دموکرات، سازمان کومله، خبات و رزگاری از این جملهاند؛ اما جوانترین آنها گروهک «پژاک» است که در کردستان ایران و عراق فعالیت میکند.
گروهک پژاک زیرشاخه حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) است که پیچیدگی و ساختار خاصی دارد. تصمیم گرفتم تحقیق و پژوهشی از نحوه شکلگیری، اهداف و آرمانهای این حزب داشته باشم. در این حین با خانم «بهار» از اعضای جداشده حزب پژاک آشنا شدم. ایشان حاضر شد خاطرات ده سال آشنایی، ارتباط و فعالیت خود را در این گروهک بیان کند تا به قول خودش «شناختی باشد برای افرادی که تازه میخواهند دنبال فعالیت در این گروهک بروند.»
کتاب «قندیل» دارای هشت فصل است و در ۱۸۴ صفحه تألیف شده است.
بخشی از متن این کتاب:
شاهو حرفمان را قطع کرد و پرسید: «تا حالا اسم سازمان پژاک رو شنیدی؟ اصلا میدانی چنین حزب کُردی وجود داره که برای آزادی زنان مبارزه میکنه؟» جا خوردم و گفتم: «تا حالا چنین اسمی نشنیدم.»
- دوست داری با افکارشون آشنا بشی؟
- چه سودی داره؟
- اولین سودش اینه که به حق خودت میرسی.
- چه حقی؟
- حق برابری زن و مرد. در پژاک همه با هم برابرن و زن و مرد هیچ برتری نسبت به هم ندارن. بیشتر فرماندهان این حزب زن هستن که به مردا دستور میدن. جای رشد و پیشرفت زیادی برای زنان وجود داره. دختر و پسر دوشبهدوش هم در دل کوهستان و طبیعت و جنگل و اسلحهبهدست با لباس فرم «گریلا» برای آزادی کردستان مبارزه میکنن. دخترها مستقلن و تحت سیطره و بردگی مردها نیستن.
تحت تأثیر حرفهایش قرار گرفتم. تصویری از بهشت در ذهنم کاشت. از گریلاها گفت. عکس و فیلم گریلاهای مسلح پژاک را نشانم داد که زیر درختان کوهستان و کنار جویباران شاد و خندان با پسرها رقص و پایکوبی میکردند و خوش و خرم با اسلحه و لباس فرم به هر مکانی دوست داشتند میرفتند.
انتشارات سوره مهر، کتاب «قندیل» به قلم کیانوش گلزار راغب را در ۱۸۴ صفحه و بهای ۲۵۵ هزار تومان منتشر کرده است. گفتنی است، از این نوی