باشگاه خبرنگاران جوان - علی عزیزی مدیر کل استاندارد فارس در دیدار با رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی و بازرس کل استان فارس با اشاره به فعالیت‌های اداره کل استاندارد فارس در حوزه‌های مختلف، دو مقوله سلامتی و ایمنی شهروندان را از خطوط قرمز استاندارد بیان کرد و گفت: در مسیر توسعه و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی، با عوامل به خطر افتادن سلامتی و ایمنی شهروندان به طور قاطع برخورد خواهیم کرد.

او با اشاره به فرارسیدن هفته استاندارد و به منظور نکوداشت این ایام و آشنایی مردم با فرهنگ استاندارد به اقدامات در حال انجام برای برپایی همایش استاندارد اشاره کرد.

کاظم اکرمی بازرس کل استان فارس وجود استاندارد‌ها و رعایت استاندارد را تضمینی برای سلامتی جامعه دانست و خواستار رعایت استاندارد‌ها توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی شد.

او با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های در حال انجام اداره کل استاندارد، خواستار اقدامات دقیق و سختگیرانه با لحاظ مردمداری و اقناع سازی افکار عمومی شد.

بازرس کل استان فارس در حاشیه این دیدار بر لزوم اجرای دستورالعمل شفافیت توسط تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تاکید و آغاز نظارت‌ها در این خصوص را اعلام کرد.

عزیزی همچنین در دیدار با هومان محمودی مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه فارس با اشاره به وظایف حاکمیتی استاندارد در حوزه ارزیابی کیفیت کالا‌های صادراتی و وارداتی و همچنین صدور پروانه‌های استاندارد برای محصولات کارخانجات تولیدی و همچنین مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات استان، بر اهمیت برقراری ارتباطات با کیفیت بالا و لزوم استمرار آن برای ارائه خدمات مناسب بر بستر سامانه‌های متعدد به شهروندان جهت تسریع در فرآیند‌های مربوطه و کاهش زمان انتظار آنان و کمک به ارتقای سطح کیفیت تولیدات استان تاکید کرد.

او برای تحقق اهداف فوق خواستار ارتقاء بستر ارتباطی اداره کل و توابع شهرستانی از زوج سیم به فیبر نوری شد.

محمودی ضمن اظهار تشکر از خدمات اداره کل استاندارد فارس و اشاره به طرح‌های جدید مخابرات استان فارس، برای پیگیری مجدانه و تسریع در تکمیل پروژه ارتقاء بستر ارتباطی سایر توابع اداره کل استاندارد فارس به فیبر نوری، قول مساعدت و همکاری داد.

شایان ذکر است اخیرا ساختمان مرکزی اداره کل استاندارد فارس و نمایندگی استاندارد اقلید مجهز به فیبر نوری شده و اداره استاندارد شهرستان لارستان و سایر توابع استاندارد در حال تجهیز به فیبرنوری هستند.

منبع: اداره استاندارد فارس