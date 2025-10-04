جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: سامانه «بتا» به عنوان بانک تصویری استرداد اموال مسروقه امروز همزمان با دومین روز از هفته فراجا، راه‌اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز کارآگاه افزود: کارآگاهان پلیس همواره با کم‌توقعی در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند و تلاش آنان سرمایه‌ای برای امنیت و آرامش جامعه است.

وی افزود: کارآگاهان به عنوان رزمندگان بی‌ادعای میدان امنیت، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم دارند و همواره رضایت و آرامش شهروندان را پاداش اصلی تلاش‌های خود می‌دانند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه «بتا» گفت: این بانک تصویری که در دومین روز از هفته فراجا آغاز به کار کرد، هدیه‌ای ارزشمند برای مردم به ویژه مال‌باختگان است و آنان می‌توانند از طریق این سامانه اموال مسروقه خود را شناسایی و پیگیری کنند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی اظهار کرد: بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اقدامات هدفمند و مثبتی انجام شده، اما این روند باید با هدف‌گذاری دقیق‌تر ادامه یابد.

وی بر لزوم هماهنگی پلیس آگاهی با سایر پلیس‌های تخصصی به ویژه پلیس فتا تأکید کرد و افزود: تعامل میان این یگان‌ها تأثیر چشمگیری در کاهش وقوع جرم خواهد داشت، همچنین ارتقای کمی و کیفی گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس آگاهی، متناسب با اطلس جغرافیای جرم، نقش مهمی در افزایش امنیت عمومی دارد.

در این مراسم از خانواده‌های شهیدان علیرضا لطفی و فرهاد حدادیان‌پور و همچنین جمعی از کارآگاهان برتر کشور با اهدای لوح قدردانی و تجلیل شد.

هفته فراجا ۱۱ تا ۱۷ مهرماه ادامه دارد.

منبع: فراجا

Iran (Islamic Republic of)
م
۲۳:۳۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
راهکار :هر کلانتری باید یک روحانی داشته باشدکه پس از دستگیری و مطابقت شرایط دزد با احکام الهی بلافاصله در همان کلانتری با ساتور انگشتان دزد قطع شود و با تاکسی تلفنی و برگه کلانتری بفرستنش اورژانس.خلاص .دادگاه و قاضی و وکیل را در مورد اجرای احکام الهی باید حذف کرد
بعد مدتی در گاو صندوق های مردم ثروتمند که مملو از سکه های بانک مرکزی است را باز بذارید اگه دزدی از ۵ متریش رد شد!
بعد مدتی در گاو صندوق های مردم ثروتمند که مملو از سکه های بانک مرکزی است را باز بذارید اگه دزدی از ۵ متریش رد شد!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
دم پلیس گرم کارشون درسته خدایی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
دم نیروهای انتظامی گرم ،دوستتان داریم موفق وپیروز باشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
بعنوان سلام مالباخته این حرفها را جز نمایش فکاهی ، بیشتر باید ببینم؟
۱
۲
پاسخ دادن
