باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز کارآگاه افزود: کارآگاهان پلیس همواره با کمتوقعی در خط مقدم خدمترسانی به مردم حضور دارند و تلاش آنان سرمایهای برای امنیت و آرامش جامعه است.
وی افزود: کارآگاهان به عنوان رزمندگان بیادعای میدان امنیت، جایگاه ویژهای در میان مردم دارند و همواره رضایت و آرامش شهروندان را پاداش اصلی تلاشهای خود میدانند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به راهاندازی سامانه «بتا» گفت: این بانک تصویری که در دومین روز از هفته فراجا آغاز به کار کرد، هدیهای ارزشمند برای مردم به ویژه مالباختگان است و آنان میتوانند از طریق این سامانه اموال مسروقه خود را شناسایی و پیگیری کنند.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی اظهار کرد: بررسی آمارها نشان میدهد در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اقدامات هدفمند و مثبتی انجام شده، اما این روند باید با هدفگذاری دقیقتر ادامه یابد.
وی بر لزوم هماهنگی پلیس آگاهی با سایر پلیسهای تخصصی به ویژه پلیس فتا تأکید کرد و افزود: تعامل میان این یگانها تأثیر چشمگیری در کاهش وقوع جرم خواهد داشت، همچنین ارتقای کمی و کیفی گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس آگاهی، متناسب با اطلس جغرافیای جرم، نقش مهمی در افزایش امنیت عمومی دارد.
در این مراسم از خانوادههای شهیدان علیرضا لطفی و فرهاد حدادیانپور و همچنین جمعی از کارآگاهان برتر کشور با اهدای لوح قدردانی و تجلیل شد.
هفته فراجا ۱۱ تا ۱۷ مهرماه ادامه دارد.
منبع: فراجا