دنباله‌دار «لیمون» پس از ۱۳ قرن، آسمان را با رنگ جادویی خود مزین خواهد کرد و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در این ماه اکتبر، جهان شاهد یک رویداد نجومی مهم است، زیرا یک دنباله‌دار جدید به نام «لیمون» به زمین نزدیک می‌شود. به گفته برخی از دانشمندان، ممکن است با چشم غیرمسلح قابل مشاهده باشد.

با این حال، رنگ سبز لیمویی درخشش این دنباله‌دار ممکن است آن را مانند یک میوه مرکبات درخشان در آسمان نشان دهد.

دنباله‌دار C/۲۰۲۵ A۶ (لیمون) برای اولین بار در ۳ ژانویه توسط تیمی در مرکز آسمان کوه لیمون در کوه‌های سانتا کاتالینا در آریزونا مشاهده شد، در حالی که با سرعتی تا ۲۰۹۰۰۰ کیلومتر در ساعت به سمت منظومه شمسی داخلی حرکت می‌کرد. این دنباله‌دار به عنوان «غیر دوره‌ای» طبقه‌بندی می‌شود، به این معنی که دوره مداری آن به دور خورشید متغیر است و بیش از هزار سال طول می‌کشد. دانشمندان تخمین می‌زنند که دوره مداری فعلی آن ۱۳۵۰ سال است که بیشتر آن در ابر اورت - منطقه‌ای دورافتاده در لبه منظومه شمسی - می‌گذرد.

دنباله‌دار لیمون در ۲۱ اکتبر به نزدیکترین نقطه خود به زمین خواهد رسید و با فاصله ۹۰ میلیون کیلومتر، ۲۳۰ برابر دورتر از ماه، به زمین خواهد رسید. چند هفته بعد، در ۸ نوامبر، قبل از شروع سفر طولانی خود به سمت مرز‌های بیرونی منظومه شمسی، به نزدیکترین نقطه خود به خورشید (حضیض خورشیدی) خواهد رسید.

تصاویر اخیر از این دنباله‌دار، درخشش سبز درخشانی را نشان می‌دهد که احتمالاً به دلیل وجود کربن دواتمی در جو آن است. چندین دنباله‌دار سبز در سال‌های اخیر ظاهر شده‌اند، از جمله دنباله‌دار C/۲۰۲۲ E۳ و دنباله‌دار "شیطان" ۱۲ P/پونس-بروکس.

با نزدیک شدن این دنباله‌دار به خورشید، درخشندگی آن به دلیل انبساط ابر گاز و غبار اطراف افزایش می‌یابد و باعث می‌شود نور خورشید بیشتری را به زمین منعکس کند. انتظار می‌رود که در مقیاس روشنایی به قدر ۵ برسد و دیدن آن با چشم غیرمسلح تا حدودی کم نور شود.

با این حال، برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این دنباله‌دار به قدر ۴ خواهد رسید - به اندازه‌ای که بدون تجهیزات رصدی قابل مشاهده باشد.

دنباله‌دار لیمون در حال حاضر با استفاده از اکثر تجهیزات رصدی قابل مشاهده است و با افزایش درخشندگی آن در هفته‌های آینده، بیشتر قابل مشاهده خواهد بود. این دنباله‌دار در صورت فلکی سیاه‌گوش، بین مشتری و ستارگان صورت فلکی دب اکبر، قابل مشاهده خواهد بود و در اواسط اکتبر به اوج درخشندگی خود خواهد رسید.

کارشناسان به ستاره‌شناسان در نیمکره شمالی توصیه می‌کنند که سعی کنند آن را درست قبل از طلوع آفتاب یا درست بعد از غروب آفتاب مشاهده کنند.

منبع: Live Science

