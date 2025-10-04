باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی، فرارسیدن هفته فرماندهی انتظامی را به سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا رادان، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کارکنان این نهاد تبریک گفت و اقدامات آن را زمینهساز رشد و بالندگی ایران اسلامی خواند.
متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:
بسمه تعالی
سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا رادان
فرماندهی محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
هفته فرماندهی انتظامی، بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه این نهاد خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و فرصتی ارزشمند برای تجلیل از دلاوریها، جانفشانیها و ایثارگریهای غیورمردان حافظ امنیت برای صیانت از امنیت و اقتدار ملی است.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از ارکان امنیتی و انتظامی کشور، همواره در خط مقدم پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، دفاع از امنیت و مقابله با دشمنان قرار گرفته است.
ایستادگی و مقاومت نیروهای مسلح، بهویژه کارکنان جان برکف و مجاهد فراجا در برابر هجمهها، توطئهها و بد طینتیهای دشمنان و بدخواهان، مایه افتخار ملت ایران و ضامن ثبات و آرامش جامعه است.
بدون شک، نقش پررنگ و بیبدیل فرماندهی کل انتظامی در برقراری امنیت اجتماعی، حراست از جان و مال مردم و ایجاد احساس آرامش در میان آحاد مختلف شهروندان، بسترساز پیشرفت و ترقی کشور در حوزههای مختلف صنعتی علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بوده و تجلی عملی شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» است.
تلاشهای شبانهروزی فرماندهان و کارکنان این نهاد انقلابی، در تمامی ایام سال و برهههای حساس به ویژه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امنیت داخلی کشور را به نحو شایستهای تضمین کرد.
اینجانب، به نمایندگی از رزمندگان شجاع و جان برکف ارتش جمهوری اسلامی ایران، هفته فرماندهی انتظامی را به جنابعالی و مجموعه کارکنان خدوم آن فرماندهی، تبریک و تهنیت گفته و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام انتظامی، توفیقات روزافزون شما را در مسیر خدمت به مردم شریف و پاسداری از میهن اسلامی، ذیل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و فرامین و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای از درگاه خداوند منّان، مسألت دارم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی
منبع: ارتش