اولین نمایشگاه گروهی عکس گروه گردشگری عکاسی «تورچه» با عنوان «تهرانمون» با موضوع شهر تهران در باغ موزه هنر ایرانی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح نمایشگاه گروهی عکس گروه گردشگری عکاسی «تورچه» با عنوان «تهرانمون» با موضوع شهر تهران که به کوشش سیدشهاب‌الدین واجدی برپا شده است. این نمایشگاه شامگاه جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور «محمدصالح مفتاح» رئیس باشگاه خبرنگاران صداوسیما، خانواده شهید «سیدحمیدرضا مکتبی» از شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی، «علیرضا عابدی» استاد پیشکسوت عکاسی، هنرمندان و هنرجویان عکاس در نگارخانه پردیس باغ موزه هنر ایرانی برگزار شد.

نمایشگاه عکس «تهرانمون» افتتاح شد

در این نمایشگاه که ۱۳۱ اثر از ۴۵ عکاس و هنرجوی عکاسی با محوریت شهر تهران به روی دیوار رفته است، عکس‌هایی از نمادها و جاذبه‌های گردشگری تهران، کار و مشاغل در پایتخت، اماکن مذهبی و زیارتی و همچنین روایت مقاومت تهران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی دیده می‌شود.

نمایشگاه عکس «تهرانمون» از ۱۲ تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در نگارخانه پردیس «باغ موزه هنر ایرانی»، پذیرایی علاقمندان، هنردوستان و بازدیدکنندگان است.

