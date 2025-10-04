تالاب بیشه‌دالان بروجرد تنها یک زیستگاه طبیعی برای پرندگان مهاجر نیست؛ این تالاب منبعی برای حیات، معیشت و رونق روستایی است که مردم آن به نام «لک‌لک‌ها» شناخته می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-تالاب بیشه‌دالان به عنوان یکی از مهم‌ترین تالاب‌های لرستان، هر ساله میزبان پرندگان آبزی و کنارآبزی است. همین ویژگی، روستای همجوار آن را که با نام «لک‌لک‌ها» شهرت یافته، به محلی برای کسب درآمد و زندگی پایدار مردم محلی تبدیل کرده است.

کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، با اشاره به جایگاه این تالاب می‌گوید: بیشه‌دالان محلی برای زمستان‌گذرانی پرندگان است و حضور لک‌لک‌ها و سایر پرندگان موجب شده مردم روستا بتوانند از این ظرفیت در حوزه معیشت و گردشگری بهره‌مند شوند.

او همچنین از پیگیری صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها خبر داده و افزود:با دادستان و حوزه حقوق عامه استان در حال هماهنگی هستیم تا تالاب‌ها سنددار شوند. این اقدام مانع تصرفات غیرقانونی خواهد شد و امکان حفاظت مؤثرتر را فراهم می‌کند.

فرمان‌پور تأکید می‌کند که بیشه‌دالان ظرفیتی برای توسعه اکوتوریسم است و با همکاری جوامع محلی می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری لرستان و کشور تبدیل شود.

این تالاب علاوه بر ارزش‌های زیست‌محیطی، در تعدیل آب‌وهوا، کنترل سیلاب‌ها، تغذیه آب‌های زیرزمینی و جذب گردشگران طبیعت‌دوست نقشی حیاتی دارد؛ نقشی که نه تنها پرندگان را به آن جذب کرده، بلکه زندگی و آینده روستای «لک‌لک‌ها» را نیز زنده نگه داشته است.

