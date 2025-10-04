باشگاه خبرنگاران جوان - میزان تخصیص اعتبارات کمکهزینه معیشت، حق پرستاری و مددکاری ویژه افراد دارای معلولیت معادل ۹۳.۲ درصد نسبت به اعتبارات پنج ماهه نخست سال بوده است.
بخشی از این اعتبارات بهصورت اوراق خزانه ابلاغ شده که دستگاه ذیربط باید با تمهیدات لازم، نقدشوندگی فوری و پرداخت وجوه به ذینفع نهایی را فراهم سازد.
دیوان محاسبات تاکید دارد سازمان بهزیستی و دستگاههای ذیمدخل، تخصیص این ردیفها را در اولویت قرار دهند تا حقوق جامعه هدف، بیوقفه و بهموقع پرداخت شود.
این نهاد نظارتی هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی دستگاههای مرتبط در ایجاد تاخیر غیرموجه در پرداخت حقوق و مزایای اقشار یادشده را وفق مقررات بهطور جدی پیگیری خواهد کرد.
منبع: دیوان محاسبات کشور