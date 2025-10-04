رسانه ها از سقوط یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در حومه منطقه الهرمل در شرق لبنان خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در ادامه تنش‌های مرزی در جنوب لبنان، یک فروند پهپاد نظامی رژیم صهیونیستی در حومه منطقه الهرمل در شرق لبنان سقوط کرد.

بر اساس گزارش‌های میدانی، این پهپاد در منطقه وادی فیسان فرود آمد که بلافاصله پس از آن، نیرو‌های ارتش لبنان در محل حاضر شدند تا وضعیت را بررسی کنند.

همزمان با این حادثه، منابع لبنانی از پرتاب یک بمب صوتی توسط پهپاد‌های اسرائیلی در منطقه الضهیره در جنوب این کشور خبر دادند. این رویداد‌ها در حالی رخ می‌دهند که ماه‌ها از برقراری آتش‌بس در مناطق مرزی می‌گذرد، اما این مناطق همچنان شاهد تنش‌های شدید و حملات روزمره از سوی نیرو‌های اسرائیلی هستند.

پرواز مداوم پهپاد‌ها و هواپیما‌های نظامی اسرائیل بر فراز حریم هوایی لبنان به امری عادی تبدیل شده است که این وضعیت، بر وخامت اوضاع در مرز‌های مشترک افزوده و فضای ناامنی را در منطقه حاکم کرده است.

منبع: الجزیره