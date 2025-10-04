باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هواداران و مخالفان دولت تحت فشار ماداگاسکار، روز شنبه در پایتخت این کشور، آنتاناناریوو، تظاهرات جداگانهای برگزار کردند؛ در پی اعتراضات مرگبار جوانانی که رئیسجمهور آن را تلاش برای کودتا خوانده است.
این اعتراضات که از جنبشهای مشابه در بنگلادش، نپال و اندونزی الهام گرفته، توسط یک جنبش آنلاین به نام «نسل زد مادا» رهبری میشود و بر نارضایتی گسترده از حکمرانی ضعیف متمرکز است. معترضان خواستار استعفای «آندری راجولینا»، رئیسجمهور هستند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، دستکم ۲۲ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدهاند. دولت این آمار را رد کرده و آن را مبتنی بر شایعات یا اطلاعات نادرست میداند.
انتظار میرود گروههای ضدحکومتی در مرکز آنتاناناریوو تجمع کنند، جایی که حضور سنگین پلیس و ایستهای بازرسی برقرار شده است.
هواداران دولت نیز برای اولین بار قرار است در پایتخت تجمع کنند.
صدها تن از هواداران دولت در حال حرکت به سمت نقطه تجمع - «کولیسئوم» (یک تماشاخانه الهامگرفته از معماری رومی که توسط راجولینا پس از به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۰۹ توسط ارتش پس از یک قیام مردمی افتتاح شد) - بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در شهر آنتسیرانانا ماداگاسکار در شمال نیز صدها دانشجو راهپیمایی کردند.
راجولینا که تاکنون درخواستها برای استعفا را نادیده گرفته است، روز شنبه فیلمی از دیدار با اتحادیههای کارگری منتشر کرد.
این شهردار سابق ۵۱ ساله آنتاناناریوو روز جمعه گفت که برای یافتن راهحلهایی برای مشکلات این کشور جزیرهای فقیر آماده شنیدن پیشنهادات است.
او آنچه را که تلاش برای سرنگونی دولتش خواند محکوم کرد، بدون اینکه نامی از پشتپردەاین اقدام ببرد.
این اعتراضات که با خشم عمومی نسبت به قطعیهای مداوم آب و برق شعلهور شد، راجولینا را وادار کرد تا روز دوشنبه دولت خود را برکنار کند، اما این اقدام برای آرام کردن خشم کافی نبود.
این اعتراضات که از ۲۵ سپتامبر آغاز شد، آخرین دور از ناآرامیها در ماداگاسکار از زمان استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ است و بزرگترین چالش برای دوره ریاست راجولینا از زمان انتخاب مجددش در سال ۲۰۲۳ به شمار میرود.
جنبش نسل زد روز جمعه خواستار آن شد که در انتخاب نخستوزیر جدید «مشارکت داده شود» و همچنین خواستار تحقیق در مورد پاسخ پلیس به تظاهرات شد.
این گروه گفت: «ما به رئیسجمهور ۲۴ ساعت مهلت میدهیم تا به این خواستهها پاسخ دهد» و متعهد شد که «تمامی اقدامات لازم» را انجام دهد.
راجولینا برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ و پس از یک کودتا که توسط یک قیام مردمی علیه رئیسجمهور سابق، مارک راوالومانانا، به قدرت رسید.
علیرغم دارا بودن منابع طبیعی، ماداگاسکار همچنان در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. بر اساس دادههای بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲، نزدیک به سهچهارم از جمعیت ۳۲ میلیونی این کشور زیر خط فقر زندگی میکردند. فساد به طور گسترده وجود دارد و این کشور در رتبه ۱۴۰ از ۱۸۰ در شاخص شفافیت بینالمللی قرار دارد.
