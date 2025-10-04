سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان اماکن خصوصی به همراه ۲ مالخر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید امین موسوی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت لب تاپ و تجهیزات از یک واحد صنفی، عملیات ماموران کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن (ع) برای دستگیری عوامل این سرقت آغاز گردید.

این مقام انتظامی اضافه کرد: ماموران کلانتری طی اقدامات فنی و شگرد‌های نوین پلیسی، محل اختفاء و هویت سارقان را شناسایی و با اخذ دستور از دستگاه قضایی، طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرکننده هر دو متهم را در مخفیگاهشان زمین‌گیر و دستگیر کردند. در بازرسی‌های اولیه از مخفیگاه متهمان اموال مسروقه زیادی از قبیل ۲ تلویزیون، ۳ دوربین فیلم برداری و ۱ لپ‌تاپ و ۲ باند و سیستم صوتی و ... کشف گردید.

سرکلانتر دهم در ادامه افزود: متهمان در کلانتری نیز به ۱۰ فقره سرقت مشابه و همدستی با ۲ مالخر اعتراف کردند که طی بررسی‌های فنی و تحقیقات پلیسی هویت هر ۲ مالخر شناسایی و پس از ساعاتی دستگیر شدند. متهمان جهت ادامه روند قانونی پرونده تحویل دستگاه قضایی شدند.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه نمود: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی و با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتما به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.