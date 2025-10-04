باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر النا پیکوتینا پزشک روس خاطرنشان کرد که خوردن شام دیرهنگام، سوخت و ساز بدن را کند کرده و تجمع چربی را افزایش میدهد. بنابراین، او توصیه میکند آخرین وعده غذایی خود را حداقل سه ساعت قبل از خواب میل کنید.
دکتر النا پیکوتینا توضیح میدهد که زمان آخرین وعده غذایی شما نقش مهمی در تنظیم سوخت و ساز بدن، سلامت گوارش و سلامت کلی بدن دارد. بدن به زمان کافی برای هضم غذا، کاهش استرس بر سیستم گوارش و بازگرداندن سطح قند خون به حالت عادی در طول شب نیاز دارد. بنابراین، خوردن شام دیرهنگام، به خصوص بعد از ساعت ۸ شب، میتواند سوخت و ساز بدن را کند کرده و احتمال تجمع چربی را افزایش دهد.
این پزشک خاطرنشان میکند که زمان شام بسته به الگوهای خواب و برنامههای کاری متفاوت است، اما قاعده کلی این است که آخرین وعده غذایی خود را حداقل سه ساعت قبل از خواب میل کنید. این امر به ویژه برای افراد مبتلا به دیابت و بیماریهای گوارشی بسیار مهم است.
او همچنین هشدار میدهد که خوردن شام دیرهنگام، لوزالمعده را مجبور میکند در طول شب که باید در حال استراحت باشد، به شدت کار کند و خطر نوسانات قند خون و عوارضی مانند نفروپاتی دیابتی و رتینوپاتی را افزایش میدهد.
دکتر پیکوتینا توصیه میکند از خوردن غذاهای چرب و سرخشده در شب خودداری کنید و آنها را با گزینههای سالم و سبک برای شام، مانند سبزیجات، گوشت بدون چربی یا ماهی و غلات کامل جایگزین کنید.
منبع: نووستی