پزشکان توصیه می‌کنند که آخرین وعده غذایی را باید چند ساعت قبل از خواب خورد تا باعث تجمع چربی نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر النا پیکوتینا پزشک روس خاطرنشان کرد که خوردن شام دیرهنگام، سوخت و ساز بدن را کند کرده و تجمع چربی را افزایش می‌دهد. بنابراین، او توصیه می‌کند آخرین وعده غذایی خود را حداقل سه ساعت قبل از خواب میل کنید.

دکتر النا پیکوتینا توضیح می‌دهد که زمان آخرین وعده غذایی شما نقش مهمی در تنظیم سوخت و ساز بدن، سلامت گوارش و سلامت کلی بدن دارد. بدن به زمان کافی برای هضم غذا، کاهش استرس بر سیستم گوارش و بازگرداندن سطح قند خون به حالت عادی در طول شب نیاز دارد. بنابراین، خوردن شام دیرهنگام، به خصوص بعد از ساعت ۸ شب، می‌تواند سوخت و ساز بدن را کند کرده و احتمال تجمع چربی را افزایش دهد.

این پزشک خاطرنشان می‌کند که زمان شام بسته به الگو‌های خواب و برنامه‌های کاری متفاوت است، اما قاعده کلی این است که آخرین وعده غذایی خود را حداقل سه ساعت قبل از خواب میل کنید. این امر به ویژه برای افراد مبتلا به دیابت و بیماری‌های گوارشی بسیار مهم است.

او همچنین هشدار می‌دهد که خوردن شام دیرهنگام، لوزالمعده را مجبور می‌کند در طول شب که باید در حال استراحت باشد، به شدت کار کند و خطر نوسانات قند خون و عوارضی مانند نفروپاتی دیابتی و رتینوپاتی را افزایش می‌دهد.

دکتر پیکوتینا توصیه می‌کند از خوردن غذا‌های چرب و سرخ‌شده در شب خودداری کنید و آنها را با گزینه‌های سالم و سبک برای شام، مانند سبزیجات، گوشت بدون چربی یا ماهی و غلات کامل جایگزین کنید.

منبع: نووستی

برچسب ها: خوردن شام ، شام دیر هنگام ، قند بالا ، لوزالمعده
خبرهای مرتبط
اهدای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خون در نیمه نخست امسال
این ۸ نکته را قبل و بعد از شام خوردن رعایت کنید
اگر می‌خواهید لاغر شوید لواشک نخورید!
ساعات مناسب و ممنوعه برای وعده شام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
نگران نباشین. چون گوشت قرمز و غذای چرب و چیلی نمیتونیم درست کنیم و بیشتر غذای سبک میخوریم و هروقت و ساعتی بخوریم اذیت نمیشیم. بذار گوشت باشه هرساعتی بخوریم اذیت نمیشیم شما ناراحت ما نباش. شما گوشتو ارزون کن ماهر ساعتی بخوریم چیزیمون نمیشه نگران ما نباشین توروخدا چیزیمون نمیشه اگه گوشت بخوریم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
ما شام سبک تر از گوشت بدون چربی و غلات و ماهی هم داریم و اتفاقا هر شب هم میل میکنیم و اون نون و پنیره،البته اگه با همین فرمون پیش بریم احتمالا شاممون سبک تر هم میشه
۰
۴
پاسخ دادن
اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ اعلام شد
پایان‌‌نامه‌های حوزه فضایی حمایت می‌شوند/ تقدیر از مدال آوران المپیاد نجوم
آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی ۱۷ و ۱۸ مهرماه برگزار می‌شود
آخرین اخبار
اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ اعلام شد
پایان‌‌نامه‌های حوزه فضایی حمایت می‌شوند/ تقدیر از مدال آوران المپیاد نجوم
آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی ۱۷ و ۱۸ مهرماه برگزار می‌شود
اهدای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خون در نیمه نخست امسال
یک سیاره "وحشی" هر ثانیه ۶ میلیارد تن ماده کیهانی را می‌بلعد!
آزمایش واتس‌اپ در مورد یک ویژگی جدید برای استفاده از نام کاربری برای حساب
اعلام اسامی برگزیدگان مرحله نهائی سی‌امین المپیاد علمی - دانشجویی
اهمیت نظارت بر دارو‌های کمیاب و خاص/ هشدار درباره کیفیت و اصالت دارو‌های قاچاق
شام دیرهنگام چه خطراتی برای سلامتی دارد؟
روسیه آماده همکاری‌های فضایی با ایران
وقوع یک پدیده نجومی پس از ۱۳ قرن
پیش‌دبستانی اجباری می‌شود
عرضه مرورگر رایگان مبتنی بر هوش مصنوعی Perplexity
پرتاب ماهواره باید به بهبود خدمات رسانی به مردم منجر شود
آلودگی هوا چگونه به قلب و مغز می‌رسد؟
تشکیل ۲ تیم برای بررسی حادثه انفجار در آزمایشگاه دانشکدگان دانشگاه تهران
ماهواره‌های ظفر ۲ و پایا در ماه‌های آتی پرتاب می‌شوند/ آماده پرتاب پارس ۲ هستیم
ترویج فرهنگ ایثار با نام شهدا در مدارس
المپیک فناوری بستری برای اتصال ایران به اکوسیستم جهانی است
برگزاری دومین دوره رقابت‌های بین المللی المپیک فناوری در ۵ حوزه و حضور ۶۰ کشور دنیا
اختلال GPS‌ها چه زمانی رفع می‌شود؟
کاهش چشمگیر تراکم کلاس‌های درس در استان تهران/ کاهش چشمگیر تراکم کلاس‌های درس
ایران در جمع ۱۰ کشور فعال در برگزاری هفته جهانی فضا
ضریب پوشش پیش‌دبستانی به ۴۶ درصد رسید
علاقه روسیه برای همکاری با ایران در ایجاد ایستگاه مداری جدید/ساخت ایستگاه علمی قمری با حضور ۱۳ کشور
پایان دوشیفته شدن مدارس در شهرستان‌های استان تهران
شرط ورود دارو‌های جدید به فهرست رسمی دارویی کشور
ثبت ۲۵ هزار و ۵۳۰ ماموریت در هفته گذشته