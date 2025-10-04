باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرودگاه مونیخ آلمان صبح روز شنبه پس از آنکه مقامات به دلیل مشاهده مجدد پهپاد‌های مشکوک، شب گذشته را برای دومین بار در کمتر از ۲۴ ساعت تعطیل کردند، بازگشایی شد.

این تعطیلی‌ها، جدیدترین مورد پس از پرواز‌های مرموز پهپاد‌ها در حریم هوایی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است.

این فرودگاه که یکی از بزرگترین فرودگاه‌های آلمان است، از ساعت ۷ صبح به وقت محلی (۰۵:۰۰ به وقت گرینویچ) روز شنبه به تدریج بازگشایی شد. معمولاً پرواز‌ها از ساعت ۵ صبح آغاز می‌شوند.

انتظار می‌رود تاخیر‌ها در طول روز شنبه ادامه داشته باشد.

بر اساس اعلام فرودگاه، دست‌کم ۶۵۰۰ مسافر تحت تأثیر تعطیلی شب جمعه تا شنبه قرار گرفتند. تعطیلی قبلی، شب پنج‌شنبه تا جمعه، بر حدود ۳۰۰۰ مسافر تأثیر گذاشته بود. مقامات بلافاصله نتوانستند اطلاعاتی در مورد مسئول این پرواز‌های غیرمجاز ارائه دهند.

این حادثه، جدیدترین مورد از یک سری حوادث مربوط به مشاهده پهپاد‌های مرموز بر فراز فرودگاه‌ها و همچنین سایر سایت‌های زیرساختی حیاتی در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا بود. علاوه بر این، پهپاد‌هایی نیز در بلژیک و بر فراز یک پایگاه نظامی مشاهده شد.

یک حادثه پهپادی در اسلو، پایتخت نروژ - که عضو ناتو است، اما بخشی از اتحادیه اروپا نیست - نیز ماه گذشته پرواز‌ها را در آنجا تحت تأثیر قرار داد.

مشخص نیست چه کسی پشت این پرواز‌های غیرمجاز است. مقامات اروپایی ادعا کرده اند که این حملات توسط روسیه انجام می‌شود، اگرچه برخی از کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند که هر کسی می‌تواند با پهپاد‌ها مسئول این اقدامات باشد. مقامات روسی ادعا‌های مربوط به این حادثه، از جمله در حوادث اخیر پهپادی در دانمارک را رد کرده‌اند.

منبع: اسوشیتدپرس