فرودگاه مونیخ آلمان پس از دومین تعطیلی به دلیل مشاهده پهپاد‌های مشکوک، بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرودگاه مونیخ آلمان صبح روز شنبه پس از آنکه مقامات به دلیل مشاهده مجدد پهپاد‌های مشکوک، شب گذشته را برای دومین بار در کمتر از ۲۴ ساعت تعطیل کردند، بازگشایی شد.

این تعطیلی‌ها، جدیدترین مورد پس از پرواز‌های مرموز پهپاد‌ها در حریم هوایی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است.

این فرودگاه که یکی از بزرگترین فرودگاه‌های آلمان است، از ساعت ۷ صبح به وقت محلی (۰۵:۰۰ به وقت گرینویچ) روز شنبه به تدریج بازگشایی شد. معمولاً پرواز‌ها از ساعت ۵ صبح آغاز می‌شوند.

انتظار می‌رود تاخیر‌ها در طول روز شنبه ادامه داشته باشد.

بر اساس اعلام فرودگاه، دست‌کم ۶۵۰۰ مسافر تحت تأثیر تعطیلی شب جمعه تا شنبه قرار گرفتند. تعطیلی قبلی، شب پنج‌شنبه تا جمعه، بر حدود ۳۰۰۰ مسافر تأثیر گذاشته بود. مقامات بلافاصله نتوانستند اطلاعاتی در مورد مسئول این پرواز‌های غیرمجاز ارائه دهند.

این حادثه، جدیدترین مورد از یک سری حوادث مربوط به مشاهده پهپاد‌های مرموز بر فراز فرودگاه‌ها و همچنین سایر سایت‌های زیرساختی حیاتی در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا بود. علاوه بر این، پهپاد‌هایی نیز در بلژیک و بر فراز یک پایگاه نظامی مشاهده شد.

یک حادثه پهپادی در اسلو، پایتخت نروژ - که عضو ناتو است، اما بخشی از اتحادیه اروپا نیست - نیز ماه گذشته پرواز‌ها را در آنجا تحت تأثیر قرار داد.

مشخص نیست چه کسی پشت این پرواز‌های غیرمجاز است. مقامات اروپایی ادعا کرده اند که این حملات توسط روسیه انجام می‌شود، اگرچه برخی از کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند که هر کسی می‌تواند با پهپاد‌ها مسئول این اقدامات باشد. مقامات روسی ادعا‌های مربوط به این حادثه، از جمله در حوادث اخیر پهپادی در دانمارک را رد کرده‌اند.

منبع: اسوشیتدپرس

برچسب ها: مونیخ آلمان ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
باند‌های فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد دوباره بسته شدند
مشاهده پهپاد‌های ناشناس در آسمان بلژیک
فرودگاه مونیخ پس از مشاهده پهپاد‌ها تعطیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرواز مرموز پهپادها بر فراز کابل
۳ گزینه تقابلی با اسنپ‌بک
استقبال جهانی از پاسخ حماس به طرح ترامپ
افشاگری شبکه آمریکایی از نقشه تاریک نتانیاهو برای حمله به کشتی‌های ناوگان صمود در تونس
سلام تهران و مسکو به نظم جدید
سد روسی-چینی در برابر تحریم‌های ضد ایرانی
نتانیاهو از واکنش مثبت ترامپ به حماس «شوکه شده» است
آمادگی ارتش اسرائیل برای اجرای مرحله اول طرح ترامپ در غزه/ حملات در غزه به حداقل رسید
گروه‌های مقاومت: پاسخ حماس به طرح ترامپ «ملی و مسئولانه» بود
ترامپ یک سال حبس برای آتش زدن پرچم آمریکا در نظر گرفت
آخرین اخبار
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد
اعتراضات مرگبار نسل زد در ماداگاسکار شعله‌ور شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در شرق لبنان
تظاهرات دو میلیونی در ایتالیا برای غزه؛ اسپانیا و پرتغال در آستانه اعتراضات گسترده
افزایش شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۶۷ هزار و ۷۴ نفر
پیشنهاد ۲۵۰۰ دلاری دولت ترامپ به نوجوانان مهاجر برای بازگشت داوطلبانه
مقام حماس: مصر میزبان کنفرانس فلسطینی‌ها درباره آینده غزه خواهد بود
بازداشت برای یک کامنت!
گروه‌های مقاومت: پاسخ حماس به طرح ترامپ «ملی و مسئولانه» بود
موافقت دولت پاکستان با پیشنهاد مذاکره با افغانستان
روسیه ۱۱۷ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
زلزله ۴.۶ ریشتری کامچاتکا را لرزاند
افشاگری شبکه آمریکایی از نقشه تاریک نتانیاهو برای حمله به کشتی‌های ناوگان صمود در تونس
قطعی اینترنت مهلت بورسیه تحصیلی اقبال را تمدید کرد
ازسرگیری صادرات برق ایران به افغانستان و پاکستان
کابل دومین شهر آلوده جهان؛ هشدار کارشناسان به گروه‌های آسیب‌پذیر
احتمالا یک زن نخست وزیر بعدی ژاپن شود
جهاد اسلامی: پاسخ حماس، موضع همه ماست
پرواز مرموز پهپادها بر فراز کابل
سد روسی-چینی در برابر تحریم‌های ضد ایرانی
نخستین سفر رسمی سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند پس از تسلط بر افغانستان
حرم حضرت معصومه(س) میزبان عزاداران از ایران و کشورهای مختلف + فیلم
ترامپ یک سال حبس برای آتش زدن پرچم آمریکا در نظر گرفت
کاروان سفیران امام رئوف در سوگ حضرت معصومه(س) + فیلم
پروژه کاسا-۱۰۰۰ پس از دو سال توقف از سر گرفته می‌شود
استقبال جهانی از پاسخ حماس به طرح ترامپ
سلام تهران و مسکو به نظم جدید
آمادگی ارتش اسرائیل برای اجرای مرحله اول طرح ترامپ در غزه/ حملات در غزه به حداقل رسید
نتانیاهو از واکنش مثبت ترامپ به حماس «شوکه شده» است