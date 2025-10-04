باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت کش‌رو زنی طلا و جواهرات از طلافروشی‌ها، تحقیقات گسترده برای دستگیری عوامل این سرقت‌ها توسط ماموران کلانتری ۱۱۸ ستارخان آغاز گردید.

این مقام انتظامی اضافه کرد: طی بازبینی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات پلیسی تیم عملیات کلانتری از مالباختگان، هویت و مخفیگاه سارق خانم شناسایی و با اخذ دستور قضایی طی یک عملیات غافلگیر کننده در مخفیگاهش قبل از هرگونه عکس العملی دستگیر گردید. متهم نیز بعد از انتقال به کلانتری به ۱۰ فقره سرقت مشابه دیگر معترف و با بررسی‌های فنی مشخص گردید وی با استفاده از حواس پرتی و غفلت فروشندگان اقدام به سرقت می‌نموده است.

سرکلانتر دوم در ادامه افزود: ۳ نفر از شکات تاکنون شناسایی شده‌اند و شناسایی دیگر شکات این متهمه در دستور کار پلیس قرار دارد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه نمود: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی و با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر، امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت وقوع سرقت و مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله با مراجعه حضوری و یا تماس با پلیس ۱۱۰، آن را گزارش کنند.

منبع: پلیس