باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -همزمان با سراسر کشور، آیین رسمی آغاز سال تحصیلی مراکز پیش‌دبستانی استان قم با حضور جمعی از مسئولان، مربیان و خانواده‌ها با عنوان «زنگ غنچه‌ها» در جامعه‌الزهرا برگزار شد.

در این مراسم، محمدجواد محمدی‌سعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، از راه‌اندازی اداره تعلیم و تربیت کودک در ساختار آموزش و پرورش خبر داد.

او با اشاره به آغاز فعالیت این اداره از دو ماه گذشته، هدف آن را ایجاد انسجام در اجرای الگو‌های درسی و تربیتی، ساماندهی مراکز پیش‌دبستانی و مقابله با فعالیت مؤسسات غیرمجاز عنوان کرد.

محمدی‌سعید تأکید کرد: با توجه به اهمیت دوران پیش‌دبستانی در شکل‌گیری شخصیت و هویت کودکان، این اداره تلاش خواهد کرد تا با نظارت دقیق و برنامه‌ریزی منسجم، مسیر تربیتی نوآموزان را در چارچوب استاندارد‌های ملی هدایت کند.

امسال ۳۰۰ مرکز پیش‌دبستانی استان قم میزبان بیش از هشت هزار کودک است.