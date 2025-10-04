رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف ۳۸۵ دستگاه ماینر قاچاق در انبار یک کارخانه تولید لوازم خانگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی با اشاره به اهمیت مقابله با ماینر‌های قاچاق، گفت: مقابله با این دستگاه‌ها در واقع حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از اختلال در زندگی مردم است، زیرا قطع برق می‌تواند مشکلات متعددی برای شهروندان ایجاد کند.

وی با بیان اینکه وجود ماینر‌ها می‌تواند باعث افزایش بار شبکه برق، کاهش پایداری برق، فرسودگی تجهیزات و افزایش هزینه تولید برق شود، افزود: همه این عوامل ضرورت مقابله جدی با این پدیده ناهنجار را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به عملیات کشف ماینر‌ها بیان کرد: در نظارت‌های انجام شده بر انبار‌های عمومی، کارآگاهان موفق به کشف ۳۸۵ دستگاه ماینر قاچاق از انبار یک کارخانه تولید لوازم خانگی شدند که به طور میانگین برق مصرفی روزانه ۱۲۰۰ خانواده متوسط ایرانی را مصرف می‌کردند.

سردار رحیمی با بیان اینکه انبار مذکور با حضور نمایندگان وزارت صمت، اداره تعزیرات حکومتی، مرجع قضایی و اتاق اصناف پلمب شد، گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و موضوع برای شناسایی عاملان اصلی ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست هرگونه خبر و اطلاعات درباره ماینر‌های قاچاق را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی ناجا به شماره ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند و افزود: افرادی که اطلاعات خود را ارائه دهند، از جوایز تعیین شده شرکت توانیر برخوردار خواهند شد.

منبع: فراجا

